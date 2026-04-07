Trumpov sin danas u Banjoj Luci: Visok nivo mjera sigurnosti…

Donald Trump Jr. (Mlađi), sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, danas dolazi u Banja Luku, gdje bi trebao odražati niz sastanaka o mogućim ekonomskim projektima i eventualnom investiranju u bosasnkohercegovački entitet Republika Srpska.

Očekuje se da će se sastati s privrednicima, ali i vlastima RS, s kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje.

Trump Jr. u banjalučkom Banskom dvoru, prema najavi, trebao bi održati i panel diskusiju.

Zabrana saobraćaja

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir istaklao je da će sigurnost biti na visokom i profesionalnom nivou te da MUP radi u skladu sa svojim mjerama i radnjama koje preduzimaju kada dolaze sve VIP ličnosti, pa tako i u slučaju najavljenog dolaska Donalda Trumpa Mlađeg u Banja Luku.

Zbog osiguranja nesmetanog boravka i kretanja visoke američke delegacije koja je danas u posjeti Banjoj Luci, doći će i do promjene u režimu saobraćaja ju ovom gradu Bosne i Hercegovine, ali i široj regiji.

Izdata je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona mase, od 10 do 24 sati na dionicama Banja Luka – Mahovljani – Aleksandrovac – Klašnice – Banja Luka, auto-putu na dionici Gradiška – Banja Luka, svim ulicama na teritoriji grada Banja Luka i lokalnom putu Krnete – Bakinci.

Na ovim dionicama vršiće se i povremena potpuna obustava saobraćaja.

Istakao se u očevoj kampanji

Donald Trump Jr. je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trumpa.

Rođen je 31. decembra 1977. godine u New Yorku. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije “The Trump Organization”, gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.

Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji “The Apprentice”, koju je vodio njegov otac.

Donald Trump Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsjedničke kampanje Donalda Trumpa. Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima, navodi RTRS.

Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova, pišu vijesti.

