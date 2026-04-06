5 datuma u aprilu koji će vas okrenuti za 180 stepeni: Ova astrološka dešavanja utiču na ama baš svaki znak, evo šta slijedi

April 2026. donosi niz važnih astroloških trenutaka koji će uticati na sve horoskopske znakove, ali će se kod svakog manifestovati na drugačiji način i to kroz ljubav, posao, novac ili lični razvoj.

Već početak mjeseca, 1. april, obilježila je snažna energija promena koja posebno pokreće Ovana i Vagu, donoseći odluke koje mogu preokrenuti pravac u kom se kreću, dok Rak i Jarac osjećaju potrebu da pronađu stabilnost i sigurnost.

Sredina mjeseca, oko 8. aprila, stavlja fokus na komunikaciju i odnose, pa Blizanci i Strijelac dolaze u prvi plan kroz važne razgovore i odluke, dok Djevica i Ribe jrešavaju nesporazume i zatvaraju stare priče.

Pun Mjesec 13. aprila donosi kulminaciju emocija, naročito za Lava i Škorpiju, koji mogu donijeti važne odluke u ljubavi ili poslu, dok Bik i Vodolija osjećaju potrebu za promenom rutine i načina života.

20. april označava prelazak Sunca u znak Bika, čime počinje period stabilizacije i fokus na finansije, što najviše prija zemljanim znakovima, a to su Bik, Djevica i Jarac, dok ostali znakovi osjećaju potrebu da uspore i naprave dugoročne planove.

Kraj mjeseca, 26. april, donosi veliki astrološki zaokret ulaskom Urana u znak Blizanaca, što pokreće novu sedmogodišnju fazu usmerenu na znanje, komunikaciju i promene. Ovaj datum posebno utiče na Blizance, Djevice, Strijelčeve i Ribe, koji ulaze u period velikih životnih preokreta.

Ovih pet datuma predstavljaju ključne tačke meseca u kojima se energija mijenja i otvara prostor za nove početke, završetke i važne odluke za sve znakove Zodijaka, piše naj žena.

