Američki obavještajci razotkrili stvarno stanje: “Uništena je tek trećina iranskih raketa”

Sjedinjene Američke Države mogu s velikom sigurnošću potvrditi da je uništeno tek oko jedne trećine iranskog raketnog arsenala, pokazuju najnoviji obavještajni podaci.Ova procjena dolazi u trenutku kada rat SAD-a i Izraela protiv Irana ulazi u drugi mjesec, a značajno odstupa od optimističnih izjava predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Status još jedne trećine iranskog arsenala ostaje “manje jasan”, navodi pet izvora upoznatih s obavještajnim podacima. Prema njihovim riječima, bombardovanja su vjerovatno oštetila, uništila ili zatrpala dio raketa u širokoj mreži podzemnih tunela i bunkera. Isti izvori naglašavaju da je slična situacija i s dronovima – pouzdano se može tvrditi da je uništena tek jedna trećina tih kapaciteta.

Ova do sada neobjavljena procjena ukazuje na to da Teheran i dalje raspolaže značajnim vojnim potencijalom, te da postoji mogućnost oporavka dijela oštećenih ili zatrpanih projektila nakon završetka sukoba.

Udar na Trampove tvrdnje

Ovakvi podaci direktno dovode u pitanje tvrdnje predsjednika Trampa, koji je u četvrtak izjavio da je Iranu ostalo “vrlo malo raketa”. Ipak, i sam je indirektno priznao prijetnju preostalog naoružanja, posebno u kontekstu mogućeg raspoređivanja američkih snaga radi osiguranja Hormuškog moreuza.

– Problem s moreuzom je sljedeći: recimo da odradimo odličan posao. Kažemo da smo uništili 99 posto njihovih raketa. Onaj 1 posto je neprihvatljiv, jer taj 1 posto je projektil koji pogađa trup broda vrijednog milijardu dolara – rekao je Tramp na sjednici kabineta.

Demokratski zastupnik i veteran američkih marinaca Set Moulton (Seth Moulton) upozorio je na oprez:

– Ako su Iranci pametni, zadržali su dio svojih kapaciteta – ne koriste sve što imaju. Oni čekaju u zasjedi.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) tvrdi da operacija nazvana “Epic Fury”, pokrenuta 28. februara, napreduje prema planu. Do sada je pogođeno više od 10.000 iranskih vojnih ciljeva, dok se navodi da je uništeno 92 posto velikih plovila iranske mornarice. Ipak, iz CENTCOM-a nisu precizirali koliki je tačan procenat uništenih raketnih i dronovskih kapaciteta.

Jedan od ključnih izazova za američke snage ostaje nepoznat broj raketa koje je Iran sakrio u podzemne bunkere prije početka sukoba. Procjene variraju – Izrael tvrdi da ih je bilo oko 2.500, dok nezavisni analitičari govore o brojci i do 6.000.

Iran nastavlja s napadima

Uprkos intenzivnim bombardovanjima, Iran je pokazao da i dalje raspolaže značajnim vojnim sredstvima. Samo u četvrtak ispaljeno je 15 balističkih raketa i 11 dronova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prošle sedmice demonstrirani su i novi kapaciteti, kada su prvi put lansirane rakete dugog dometa prema američko-britanskoj vojnoj bazi Diego Garcia u Indijskom okeanu.

Stručnjakinja za iranske raketne snage sa univerziteta Sciences Po u Parizu, Nikol Grajevski (Nicole Grajewski), smatra da su američke vlasti preuveličale uspjeh operacije,piše Avaz

– Činjenica da su uspjeli održati ovakav tempo napada ukazuje na to da su SAD preuveličavale uspjeh svoje operacije – rekla je Grajevski, dodajući da Iran vjerovatno i dalje raspolaže s oko 30 posto operativnih raketnih kapaciteta, skrivenih u brojnim podzemnim kompleksima.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) nedavno je ukazao na složenost situacije.

– Iran je ogromna zemlja. Baš kao i Hamas sa svojim tunelima u Gazi, Iranci su sva ekonomska i humanitarna sredstva preusmjerili u tunele i rakete – izjavio je Hegset, ne navodeći precizne podatke o uništenom naoružanju.

