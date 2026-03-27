Mala heroina iz Obrenovca: Devojčica (7) pozvala policiju i spasila majku od pomahnitalog oca

Muškarac M. B. (44) je uhapšen zbog nasilja u porodici, nakon što je njegova ćerka (7) pozvala policiju i sprečila nasilje nad svojom majkom K. B. (35) u Obrenovcu.

Ono što je uradila devojčica je šokiralo i najiskusnije policajce.Iako nije ništa rekla, policajci iz Obrenovca su prepoznali poziv upomoć – i ubrzo se više patrola uputilo na lice mesta,piše Mondo

Osumnjičenom M. B. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilje u porodici, a istraga će utvrditi sve detalje ovog užasa.

Inače, u pitanju je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela nasilje u porodici.

Žrtvi K. B. ukazana je lekarska pomoć zbog povreda glave.

