Mala heroina iz Obrenovca: Devojčica (7) pozvala policiju i spasila majku od pomahnitalog oca

Objavljeno prije 1 sat

Devojčica (7) iz Obrenovca pozvala je policiju i spasila majku od nasilnog oca. Osumnjičeni M. B. (44), višestruki povratnik, uhapšen je i zadržan 48 sati.

 Policija Srbije - B92.net

Muškarac M. B. (44) je uhapšen zbog nasilja u porodici, nakon što je njegova ćerka (7) pozvala policiju i sprečila nasilje nad svojom majkom K. B. (35) u Obrenovcu.

Ono što je uradila devojčica je šokiralo i najiskusnije policajce.Iako nije ništa rekla, policajci iz Obrenovca su prepoznali poziv upomoć – i ubrzo se više patrola uputilo na lice mesta,piše Mondo

Osumnjičenom M. B. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilje u porodici, a istraga će utvrditi sve detalje ovog užasa.

Inače, u pitanju je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela nasilje u porodici.

Žrtvi K. B. ukazana je lekarska pomoć zbog povreda glave.


