Rusi pokrenuli veliku proljetnu ofanzivu

Ruske snage započele su snažnu proljetnu ofanzivu na istoku Ukrajine, a intenzitet borbi raste iz dana u dan, naročito zbog povoljnijih vremenskih uslova koji omogućavaju šire vojne operacije.

Prema informacijama s terena i analizama zapadnih izvora, ruska vojska u napadima ne koristi samo pješadiju i dronove, već sve češće angažuje i veći broj tenkova te oklopnih vozila.

Glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga Oleksandar Sirski potvrdio je da je pritisak na istočni front značajno pojačan.

„S promjenom vremenskih uslova ruski agresor je intenzivirao djelovanje na više pravaca“, rekao je Sirski, dodajući da broj dnevnih borbenih sukoba već danima prelazi 200.

On je naveo i da ruske snage svakodnevno trpe velike gubitke.

„Neprijatelj dnevno gubi više od hiljadu vojnika, uključujući poginule i teško ranjene“, istakao je Sirski.

Ukrajinski izvori upozoravaju da se ruska vojska očigledno priprema za širu ofanzivu. Na više dijelova fronta zabilježeno je intenzivno kretanje trupa, pojačana artiljerijska dejstva, kao i veća podrška iz zraka i masovna upotreba bespilotnih letjelica.

Jedan od ključnih pravaca napada je područje oko grada Limana u Donjeckoj oblasti. Taj grad nalazi se u blizini važne linije odbrane koja uključuje i Kramatorsk i Slavjansk, strateški značajne tačke na istoku zemlje.

Prema riječima komandanta 3. ukrajinskog korpusa Andrija Bileckog, ruske snage su na tom području izvele snažan napad.

„Angažovali su gotovo 30 oklopnih vozila i više od 500 vojnika, ali su svi napadi odbijeni“, kazao je Bilecki.

Analitičari smatraju da ruska vojska prilagođava način ratovanja. Navode da su ovakvi napadi većeg obima nego u prethodnim mjesecima, što može ukazivati na promjenu taktike.

Istovremeno se očekuje pojačan pritisak i na druge važne gradove u regiji, uključujući Kramatorsk i Kostjantinivku. Ukrajinski vojni izvori tvrde da je na tim pravcima već došlo do povećanja upotrebe artiljerije i avijacije.

Ukrajinske snage suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom ljudstva na pojedinim dijelovima fronta, zbog čega se u velikoj mjeri oslanjaju na dronove kako bi zaustavile napredovanje protivnika.

Iako pojedine procjene ukazuju da bi Rusija mogla ostvariti određene pomake tokom ove godine, stručnjaci smatraju da je malo vjerovatno da će uspjeti probiti glavnu liniju ukrajinske odbrane u Donjeckoj oblasti. Ruske jedinice na tom području često se opisuju kao iscrpljene i logistički opterećene.

Moskva otvoreno ističe da joj je cilj potpuna kontrola nad Donbasom, odnosno teritorijama Donjecke i Luganske oblasti, te i dalje zahtijeva njihovu predaju.

S druge strane, ukrajinske vlasti odbijaju takvu mogućnost, uprkos pritiscima iz međunarodnih krugova, uključujući i stavove američkog predsjednika Donalda Trumpa koji zagovara teritorijalne ustupke kao dio mogućeg rješenja sukoba, pišu Vijesti.

Facebook komentari