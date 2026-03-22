Rute pozvao članice NATO da pruže podršku vojsci SAD u ratu protiv Irana

U intervjuu za CBS, Rutte je rekao da europskim silama treba vremena da promijene mišljenje o podršci ratu, jer nisu bile uključene u početno planiranje, kako bi se, prema njegovim riječima, sačuvao element iznenađenja američko-izraelskih napada.

„Razumijem frustraciju (Trumpovog) predsjednika zbog toga zašto se ovo događa, ali također molim za razumijevanje, jer se te zemlje pripremaju (iznenadni napad na Iran) ne znajući za to“, rekao je Rutte.

Usporedio je situaciju s Iranom s onom sa Sjevernom Korejom, procjenjujući da bi nuklearno naoružani Iran bio prijetnja Izraelu , Europi i svjetskoj stabilnosti.

„Vidjeli smo sa Sjevernom Korejom , ako predugo pregovarate, možete propustiti trenutak kada još uvijek možete riješiti stvar. Sjeverna Koreja sada ima nuklearne kapacitete“, rekao je Rutte.

Trump je prethodno kritizirao saveznike u NATO-u zbog, kako je naveo, odbijanja sudjelovanja u operacijama protiv Irana i rekao da će Washington “zapamtiti” takvo ponašanje.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social izjavio da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država “papirnati tigar” i da su saveznici “kukavice” jer nisu htjeli sudjelovati u borbi za zaustavljanje “nuklearnog Irana”.

Ocijenio je da je borba sada “vojno dobivena”, s malim rizikom za druge zemlje, ali da unatoč tome neke članice saveza kritiziraju visoke cijene nafte. Prema njegovim riječima, razlog povećanja cijena je situacija u Hormuškom tjesnacu, a saveznici, kako tvrdi, ne žele pomoći u njegovom otvaranju, što je opisao kao “jednostavan vojni manevar”.

„Bilo bi im lako i uz minimalan rizik. Kukavice, to ćemo zapamtiti“, zaključio je Trump.

Neke članice NATO-a su, međutim, odbacile Trumpove pozive, navodeći da su spremne pomoći u osiguranju Hormuškog tjesnaca, važne naftne rute, ali ne tijekom rata koji, kako ističu, nisu započele.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače, u onome što su nazvali “preventivnim udarima”, nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je potom pokrenuo masovne uzvratne udare protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

