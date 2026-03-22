Za ulazak u BiH potreban pasoš ili lična karta: Evo kada vas mogu vratiti sa granice

Granična policija BiH ima pravo odbiti ulazak svakoj osobi koja ne ispunjava uvjete za boravak u zemlji, uključujući i slučajeve kada stranac nema dovoljno sredstava za izdržavanje. Minimalni iznos koji se traži iznosi 150 KM po danu boravka.Postojanje sredstava može se dokazati na više načina: gotovinom u konvertibilnoj valuti, bezgotovinskim sredstvima priznatim od bankarskog sistema BiH, sredstvima koja se mogu podići u BiH, garancijom banke, pozivnim pismom, potvrdom o uplati smještaja ili organizovanom putovanju, kao i posjedovanjem nepokretne imovine, ulaganja ili drugih finansijskih sredstava u BiH,piše Avaz

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji važi najmanje tri mjeseca duže od planiranog datuma odlaska i izdat je u posljednjih 10 godina, ili je trajno važeći. U iznimnim slučajevima, zbog sigurnosnih, humanitarnih ili drugih važnih razloga, rok važenja dokumenta može biti kraći.

Priznati dokumenti uključuju pasoš ili identifikacioni dokument s fotografijom izdat od strane strane vlasti koju BiH priznaje, važeću ličnu kartu ili dokument izdat u skladu sa Zakonom o strancima ili Zakonom o azilu.

Stranac kojem nije potrebna viza može ući u BiH s važećim pasošem, a oni kojima viza treba, moraju imati važeću vizu ili dozvolu boravka propisanu zakonom. Rodni list, zdravstvena ili školska knjižica nisu dovoljni za prelazak granice.

