Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da nakon 20 dana rata Iran više nema sposobnost ni obogaćivati uran niti razvijati balističke rakete.

Navodi da Izrael djeluje prema tri cilja: potpuno uništiti iranski nuklearni program, potpuno uništiti iranski program balističkih projektila i stvoriti uvjete da Iranci “uzmu svoju sudbinu u svoje ruke”. Govoreći na hebrejskom, rekao je: “Uništit ćemo potpuno sve njihove sposobnosti”. Kaže da su uništili iranske vojne i nuklearne sposobnosti “do te mjere da Iran ne može ostvariti ono što je planirao”.

Navodi da je Iran namjeravao srušiti hiljade zgrada u Izraelu, ali da se sada urušavaju zgrade u Libanonu i Iranu i dodaje da se Bliski istok promijenio “do neprepoznatljivosti”. “Promijenit ćemo Bliski istok, obećavam vam to”, naglašava. “Doveli smo našeg prijatelja SAD u suradnju koja nije viđena u historiji. Velika saradnja između mene i mog dobrog prijatelja Trumpa je neviđena”, dodaje.

U direktnoj poruci Izraelcima koji pitaju koliko će rat trajati, Netanyahu je odgovorio: “Trajat će onoliko koliko bude potrebno”.

“Zajedno ćemo djelovati i zajedno ćemo pobijediti”, dodaje. Netanyahu ističe kako želi razotkriti još jednu “lažnu vijest” – da je Izrael upleo SAD u sukob s Iranom. “Ko stvarno misli da neko može reći predsjedniku Trumpu što da radi? Hajde”, rekao je. Dodaje da Trump “uvijek donosi odluke u skladu s onim što misli da je dobro za Ameriku i za buduće generacije”.

Upitan o izraelskom napadu na iranska plinska polja i je li Trump bio upoznat s tim, Netanyahu je odgovorio: “Izrael je sam djelovao protiv plinskog postrojenja. Predsjednik Trump nas je zamolio da se suzdržimo od daljnjih napada i toga se držimo”.

Trump se ranije distancirao od izraelskog napada na iransko plinsko polje Južni Pars, najvećeg na svijetu. U međuvremenu, jedan je zvaničnik za američku mrežu NBC News rekao da je Izrael ipak unaprijed obavijestio SAD o napadu.

Govoreći o cijenama nafte, Netanyahu kaže da SAD intenzivno radi na ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, uz podršku Izraela. “Ako uspiju, a mislim da hoće, tada će cijene nafte pasti”, kaže i dodaje da će, ako se popusti ucjenama i dopusti Iranu da nastavi razvijati nuklearno oružje i balističke rakete, “svijet biti izložen ucjenama kakve se ne mogu ni zamisliti”.

