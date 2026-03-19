“Promijenit ćemo Bliski istok, obećavam vam to!”

Objavljeno prije 1 sat

U direktnoj poruci Izraelcima koji pitaju koliko će rat trajati, Netanyahu je odgovorio: “Trajat će onoliko koliko bude potrebno”.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da nakon 20 dana rata Iran više nema sposobnost ni obogaćivati uran niti razvijati balističke rakete.

Navodi da Izrael djeluje prema tri cilja: potpuno uništiti iranski nuklearni program, potpuno uništiti iranski program balističkih projektila i stvoriti uvjete da Iranci “uzmu svoju sudbinu u svoje ruke”. Govoreći na hebrejskom, rekao je: “Uništit ćemo potpuno sve njihove sposobnosti”. Kaže da su uništili iranske vojne i nuklearne sposobnosti “do te mjere da Iran ne može ostvariti ono što je planirao”.

Navodi da je Iran namjeravao srušiti hiljade zgrada u Izraelu, ali da se sada urušavaju zgrade u Libanonu i Iranu i dodaje da se Bliski istok promijenio “do neprepoznatljivosti”. “Promijenit ćemo Bliski istok, obećavam vam to”, naglašava. “Doveli smo našeg prijatelja SAD u suradnju koja nije viđena u historiji. Velika saradnja između mene i mog dobrog prijatelja Trumpa je neviđena”, dodaje.

“Zajedno ćemo djelovati i zajedno ćemo pobijediti”, dodaje. Netanyahu ističe kako želi razotkriti još jednu “lažnu vijest” – da je Izrael upleo SAD u sukob s Iranom. “Ko stvarno misli da neko može reći predsjedniku Trumpu što da radi? Hajde”, rekao je. Dodaje da Trump “uvijek donosi odluke u skladu s onim što misli da je dobro za Ameriku i za buduće generacije”.

Upitan o izraelskom napadu na iranska plinska polja i je li Trump bio upoznat s tim, Netanyahu je odgovorio: “Izrael je sam djelovao protiv plinskog postrojenja. Predsjednik Trump nas je zamolio da se suzdržimo od daljnjih napada i toga se držimo”.

Trump se ranije distancirao od izraelskog napada na iransko plinsko polje Južni Pars, najvećeg na svijetu. U međuvremenu, jedan je zvaničnik za američku mrežu NBC News rekao da je Izrael ipak unaprijed obavijestio SAD o napadu.

Govoreći o cijenama nafte, Netanyahu kaže da SAD intenzivno radi na ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, uz podršku Izraela. “Ako uspiju, a mislim da hoće, tada će cijene nafte pasti”, kaže i dodaje da će, ako se popusti ucjenama i dopusti Iranu da nastavi razvijati nuklearno oružje i balističke rakete, “svijet biti izložen ucjenama kakve se ne mogu ni zamisliti”.


