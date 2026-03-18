Araghchi: Posljedice rata na Bliskom istoku osjetit će cijeli svijet

Posljedice rata na Bliskom istoku osjetit će se globalno, izjavio je u srijedu šef iranske diplomatje, sugerirajući da bi se više zapadnih zvaničnika trebalo suprotstaviti sukobu.

– Val globalnih posljedica tek je počeo i pogodit će sve – bez obzira na bogatstvo, vjeru ili rasu – objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u postu objavljenom na platformi društvenih mreža X, uz kopiju ostavke direktora američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma podstaknute ratom u utorak.

– Sve više glasova – uključujući evropske i američke zvaničnike – uzvikuje da je rat protiv Irana nepravedan. Još pripadnika međunarodne zajednice trebalo bi slijediti taj primjer – dodaje se u objavi, prenosi AFP, piše Fena.

