Araghchi: Posljedice rata na Bliskom istoku osjetit će cijeli svijet

Objavljeno prije 16 minuta

Posljedice rata na Bliskom istoku osjetit će se globalno, izjavio je u srijedu šef iranske diplomatje, sugerirajući da bi se više zapadnih zvaničnika trebalo suprotstaviti sukobu.

– Val globalnih posljedica tek je počeo i pogodit će sve – bez obzira na bogatstvo, vjeru ili rasu – objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u postu objavljenom na platformi društvenih mreža X, uz kopiju ostavke direktora američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma podstaknute ratom u utorak.

– Sve više glasova – uključujući evropske i američke zvaničnike – uzvikuje da je rat protiv Irana nepravedan. Još pripadnika međunarodne zajednice trebalo bi slijediti taj primjer – dodaje se u objavi, prenosi AFP, piše Fena.


