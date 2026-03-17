Šri Lanka proglasila srijedu neradnom kako bi uštedjela gorivo

Gotovo 90 posto sve nafte i plina koji su prošle godine prolazili kroz Hormuški moreuz bilo je namijenjeno Aziji, koja je najveća svjetska regija uvoznica nafte.

Šri Lanka je proglasila svaku srijedu neradnim danom kako bi uštedjela gorivo, a vozači su sada obavezni da se registruju za Nacionalnu karticu za gorivo koja ograničava količinu goriva koju mogu kupiti

U Mijanmaru je privatnim vozilima dozvoljeno da saobraćaju samo naizmjeničnim danima, u zavisnosti od registarskih oznaka.

Bangladeš je pomjerio početak ramazanskih praznika na univerzitetima i uveo planska isključenja struje širom zemlje kako bi se uštedjela energija.

Na Filipinima su neke državne institucije uvele obavezu da zaposlenici rade od kuće najmanje jedan dan sedmično.

