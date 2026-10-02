Glasnogovornica Donalda Trampa nakon samo pet dana napustila funkciju, pa mu uputila posebnu poruku

Kejti Zaharija (Katie Zacharia) oglasila se na društvenim mrežama nakon što je završila svoj kratki mandat glasnogovornice američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), i to nakon svega pet radnih dana.U kratkoj objavi zahvalila se Trampu na prilici da radi za njega, uputivši mu niz komplimenata.

– Predsjednik Tramp je ljubazan, divan, plemenit, pažljiv, pun entuzijazma i izuzetno vrijedan čovjek. Voljela bih da ga više Amerikanaca cijeni. Niko nikada neće učiniti Ameriku velikom na način na koji je to on učinio i na koji to i dalje čini. Bila mi je čast raditi za njega – poručila je Zaharija.Kratak i turbulentan mandat

Zaharija, koja je pažnju Trampa privukla kao konzervativna komentatorica, imala je težak početak već na prvom i, kako se ispostavilo, jedinom brifingu za novinare, održanom u utorak.

Tokom obraćanja uglavnom je čitala pripremljeni tekst, a odgovaranje na pitanja novinara završeno je nakon svega pet i po minuta. Uslijedili su brojni medijski napisi i pitanja o tome da li se lažno predstavljala kao advokatica, budući da ju je Tramp tako nazvao, iako nije položila pravosudni ispit,piše Avaz

Ni njeni kasniji intervjui za medije nisu prošli bez poteškoća. Pokušala je objasniti da nije bila dovoljno pripremljena za susret s novinarima u Vašingtonu (Washington), ali su njeni odgovori ponovo izazvali negativne reakcije.

Dodatnu pažnju privukle su i njene izjave o Kini. U svom jedinom intervjuu u svojstvu glasnogovornice iznijela je tvrdnju da ta zemlja ne može biti konkurentna Sjedinjenim Američkim Državama jer nema ni „adekvatne toalete“.

Tramp joj savjetovao da razmisli

Nakon svega, Tramp je u petak novinarima otkrio da je Zahariji savjetovao da razmisli o tome da li joj je posao glasnogovornice uopće potreban.

– Iskreno, da sam na vašem mjestu, razmislio bih ponovo. Kejti, treba li ti ovo? Mislim da ti ovo ne treba – prepričao je Tramp razgovor s njom.

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