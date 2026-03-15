Iran tvrdi: SAD i Izrael koriste imitacije iranskih dronova za napade

Objavljeno prije 13 minuta

Zajednička vojna komanda Irana objavila je saopćenje u kojem tvrdi da Izrael i Sjedinjene Američke Države koriste replike iranskih dronova kako bi izvodili napade na susjedne zemlje, pri čemu ti napadi izgledaju kao odgovornost Teherana.U saopćenju se navodi:

– Neprijatelj koristi kopije iranskih dronova za napade na susjede kako bi se odgovornost prebacila na Iran – prenijeli su državni mediji,piše Avaz

Teheran redovito koristi termin „neprijatelj“ kao referencu na SAD i Izrael, koji su, prema navodima Irana, 28. februara ponovo izveli napade na iransku teritoriju.

U dokumentu se navodi da su kopije iranskog drona Shahed-136, poznatog i kao LUCAS, korištene za napade na „nebitne ciljeve u državama regije“, uključujući Tursku, Irak i Kuvajt.

Za ove tvrdnje nisu prezentirani dokazi, a vojna komanda naglašava da Iran otvoreno objavljuje svoje ciljeve, koji su, kako tvrde, interesi SAD-a i Izraela.

Zajednička vojna komanda Irana iskoristila je priliku da još jednom pozove regionalne zemlje na povjerenje i saradnju – saopćeno je.


