Kineski horoskop 17. juna donosi sreću za 6 znakova koji konačno prestaju da se osvrću, samo dobre stvari su pred njima

Kineski horoskop 17. juna ima jedan trik koji vam niko ne objašnjava: najveća sreća ne dolazi kao grom, već kao tih osećaj da dobra stvar nije nestala. Srijeda je Dan štale za Vodenog Psa tokom godine Vatrenog Konja i mjeseca Drvenog Konja. Šest znakova danas konačno prestaje da gleda preko ramena.

Zašto je Dan štale najpotcenjeniji dan u kineskoj astrologiji

Dani štale ne zvuče glamurozno. Niko se ne hvali da mu je sreda donijela osjećaj sigurnosti. A baš to je poenta. Energija Vodenog Psa je lojalna i zaštitnička. Ona traži u šta zaista vredi ulagati. Za ove kineske znake horoskopa uspeh izgleda kao dozvola da prestanete da čekate da nešto pođe po zlu.

6 znakova koje kineski horoskop 17. juna izdvaja

Pas: dan kada prestajete da čekate da padne i druga cipela

U poslednje vreme vam se dešavalo nešto dobro, ali deo vas stalno čeka da to ispari. Verovatno zato što vam se ranije baš to dešavalo. U sredu se desi sitnica koja vam pokaže da je ovo zapravo stabilnost. Uspeh danas znači da konačno verujete u ono što već ide kako treba.

Konj: neko vas shvata ozbiljno i to vas menja

Neko 17. juna pretpostavi da ste sposobni i razgovara sa vama kao sa osobom čije ideje nešto znače. Ta tuđa vera otključava samopouzdanje za koje niste ni znali da vam fali. Toliko ste dobri da je red da to i sami priznate.

Zec: stvar konačno dolazi ka vama, a ne vi za njom

U sredu shvatite da više ne jurite, nego vam dolazi u susret. Šta god da je u pitanju, 17. jun donosi dokaz da niste više jedini koji ulaže energiju. Konačno možete prestati da sami nosite celu situaciju. Zajedno ste u ovome.

Majmun: vraća vam se iskra koja je nedostajala

Bili ste odgovorni i produktivni, i to je vredno. Ali sreda vraća deo vas koji je nestao, radoznalost i uzbuđenje za život. Nešto se dešava 17. juna što vas podseti zašto ste uopšte zanimljivi, i to se ispostavlja vrednijim od bilo koje brze nagrade.

Zmija: odluka koju donosite za sekund, a ne za nedelju

Vidim vas kako u sredu odlučujete brzo. Inače biste o tome razmišljali još sedam dana, ali ne ovog puta. Nešto postane dovoljno jasno da odmah verujete sebi. Sreća je ponekad samo to da znate tačno šta da radite kad dođe trenutak. I trenutak je tu.

Vol: prestajete da se tretirate kao početnik

Naučili ste mnogo tokom prošle godine, više nego što sebi pripisujete. Srijeda vam daje trenutak kada se mirno nosite sa situacijom koja bi vas ranije slomila. Poslije toga sigurno znate da se više ne borite sa istim stvarima.

Šta tačno donosi Dan štale za Vodenog Psa?

Dan štale je dan kada shvatite da dobra stvar nije otišla. Energija Vodenog Psa štiti ono što ste izgradili i nagrađuje sigurnost umjesto stalnog straha da će vam neko izmaći tlo pod nogama, piše krstarica.

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