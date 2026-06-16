Kraj juna mijenja pravila igre: Ova četiri znaka Zodijaka očekuju važne odluke

Astrolozi posebno izdvajaju četiri horoskopska znaka koja će kraj mjeseca osjetiti snažnije od ostalih.

Rak

Rakovi ulaze u završnicu jednog važnog životnog ciklusa. Nakon godinu dana ličnog rasta i preispitivanja, krajem juna fokus će biti na odnosima, porodici i vlastitim potrebama. Mnogi će konačno postaviti granice i prestati preuzimati odgovornost za tuđe probleme, dok će se u partnerskim odnosima jasno vidjeti koliko su obaveze i emocije zaista ravnomjerno raspoređene.

Bik

Za Bikove dolazi period u kojem će morati realno procijeniti vrijednost svog rada, vremena i energije. Poslovni dogovori, finansije i pitanja lične sigurnosti bit će u prvom planu. Mnogi će donijeti odluke koje su dugo odgađali, a kraj mjeseca mogao bi donijeti i konkretne pomake na poslovnom planu.

Blizanci

Mlad Mjesec u njihovom znaku otvara novo poglavlje. Pred Blizancima su prilike za nove projekte, edukacije, poslovne pregovore i promjene koje mogu odrediti naredne mjesece. Ipak, bit će važno da ne rasipaju energiju na previše pravaca odjednom, već da se fokusiraju na ono što zaista žele ostvariti.

Lav

Lavovi ulaze u period veće vidljivosti i novih prilika. Ljubavni i poslovni odnosi prolazit će kroz test iskrenosti, a krajem mjeseca počinje faza koja im može donijeti značajan lični i profesionalni napredak. Mnogi će dobiti priliku da se istaknu, pokrenu nove projekte ili preuzmu važniju ulogu u svom okruženju.

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