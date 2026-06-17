Epidemija ebole u DR Kongu mogla bi biti najgora u historiji

Šef afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) je upozorio da bi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najgora u historiji.

Naveo je da se trenutno ne prate deseci hiljada kontakata osoba oboljelih od te bolesti, piše CNN.

“Ako vrlo brzo ne suzbijemo epidemiju, bit će gora od onih koje smo imali u zapadnoj Africi i na istoku DR Konga”, rekao je glavni direktor Afričkog CDC-a Jean Kaseya na virtualnom sastanku afričkih šefova država u Burundiju.

Time je mislio na epidemiju koja je od 2014. do 2016. godine pogodila Gvineju, Liberiju i Sijera Leone, usmrtivši više od 11.000 ljudi, kao i na manje smrtonosnu epidemiju u Kongu iz 2018. godine, pišu Vijesti.

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