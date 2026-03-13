Američki zračni tanker KC-135 se srušio u zapadnom Iraku

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je jedan američki vojni avion pao u Iraku i da je pokrenuta akcija spašavanja. Prema priopćenju, riječ je o avionu za dopunjavanje gorivom KC-135 koji je izgubljen u savezničkom zračnom prostoru tokom operacije kodnog naziva “Epic Fury”.

U incidentu su učestvovala dva aviona. Jedan se srušio na području zapadnog Iraka, dok je drugi uspio sigurno sletjeti, potvrdila je američka vojska.

Iz CENTCOM-a su naglasili da pad nije rezultat neprijateljskog djelovanja.

– Uzrok nije bila neprijateljska vatra niti prijateljska vatra – navodi se u saopćenju.

Ova dva aviona vjerojatno su bila intenzivno uključena u operaciju u Iranu, izjavio je američki dopisnik Sky Newsa Mark Stoun.

– Nestali avion neupućenima može izgledati kao civilni avion. U stvarnosti radi se o velikom Boeingovom mlaznom avionu koji vjerojatno ima posadu od oko šest osoba, uključujući pilota i kopilota – rekao je.

– To je avion koji se vodi kao nestao. Za drugi avion nisu precizirali tip, ali je sigurno sletio. Vjerovatno je taj drugi avion bio borbeni avion koji je dopunjavao gorivo iz aviona koji je sada nestao – dodao je Stoun

