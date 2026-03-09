Merz: Iranski režim mora pasti

Njemački kancelar je dodao da je “Iran centar međunarodnog terorizma i taj centar mora biti ugašen, a Amerikanci i Izraelci to rade na svoj način.“

On je također rekao da bi rat mogao imati „posljedice“ na njemačku ekonomiju, najveću u Evropi, te dodao da njegova vlada „čini sve što može kako bi povećala našu energetsku nezavisnost“.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da će svijet „biti sigurnije i bolje mjesto kada ova misija bude završena“.

Govoreći na događaju u Washingtonu, Rubio je rekao da su Sjedinjene Američke Države uključene u misiju usmjerenu protiv „najvećeg svjetskog otmičara talaca i vodećeg sponzora terorizma – režima u Iranu“.

On je naveo da su ciljevi te misije jasni i da uključuju uništavanje sposobnosti tog režima da lansira rakete, uništavanje fabrika u kojima se te rakete proizvode, kao i uništavanje njihove mornarice,pišu Vijesti

„Na dobrom smo putu da ostvarimo taj cilj“, rekao je.

„Svaki dan ovaj režim u Iranu ima sve manje raketa, sve manje lansera, njihove fabrike rade sve manje, a njihova mornarica se sistematski uništava.“

