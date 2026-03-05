Izrael najavio novi val napada na Teheran

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula široki val napada na iransku državnu infrastrukturu širom Teherana.

Na mreži X, na nalogu IDF-a – Izraelskih odbrambenih snaga, objavljen je video vojnih aviona uz poruku: “Na putu da ispišemo historiju.”

Libanska Nacionalna novinska agencija javlja da je u izraelskom napadu na palestinski izbjeglički kamp u blizini Tripolija ubijen zvaničnik Hamasa.

Prema navodima agencije, Wassim Atallah al-Ali i njegova supruga poginuli su kada je neprijateljski dron pogodio njihovu kuću u kampu Beddawi, u napadu koji se dogodio prije zore.

Navodi se da je al-Ali bio visoki zvaničnik Hamasa, pišu Vijesti.ba.

