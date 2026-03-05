Svijet

Izrael najavio novi val napada na Teheran

Objavljeno prije 28 minuta

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula široki val napada na iransku državnu infrastrukturu širom Teherana.

Na mreži X, na nalogu IDF-a – Izraelskih odbrambenih snaga, objavljen je video vojnih aviona uz poruku: “Na putu da ispišemo historiju.”

Libanska Nacionalna novinska agencija javlja da je u izraelskom napadu na palestinski izbjeglički kamp u blizini Tripolija ubijen zvaničnik Hamasa.

Prema navodima agencije, Wassim Atallah al-Ali i njegova supruga poginuli su kada je neprijateljski dron pogodio njihovu kuću u kampu Beddawi, u napadu koji se dogodio prije zore.

Navodi se da je al-Ali bio visoki zvaničnik Hamasa, pišu Vijesti.ba.


