Svijet

Srušio se helikopter u Rusiji, ima mrtvih FOTO

2.7K  
Objavljeno prije 11 minuta

Tri osobe su poginule u padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskom kraju, objavile su danas vlasti.

 Helikopter - Nezavisne.com

Privatni helikopter tipa “Robinson”, koji je ranije tijekom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživjelih, navodi se u priopćenju vlade Amurske regije.

“U Amurskom kraju završena je potraga za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tijekom operacije potrage i spašavanja pronađeno je i mjesto nesreće te tijela triju žrtava”, navodi se u priopćenju.

Predstavnici vlasti izrazili su sućut obiteljima i rodbini žrtava. Pokrenuta je istraga o okolnostima nesreće.

Uzrok nesreće nije naveden. Međutim, u zasebnoj izjavi, Istočnosibirsko prometno tužiteljstvo navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao preminulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tim zrakoplovom.

Također je navedeno da helikopter nije službeno registriran u skladu s propisanim postupcima.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh