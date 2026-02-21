Srušio se helikopter u Rusiji, ima mrtvih FOTO

Privatni helikopter tipa “Robinson”, koji je ranije tijekom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživjelih, navodi se u priopćenju vlade Amurske regije.

“U Amurskom kraju završena je potraga za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tijekom operacije potrage i spašavanja pronađeno je i mjesto nesreće te tijela triju žrtava”, navodi se u priopćenju.

Predstavnici vlasti izrazili su sućut obiteljima i rodbini žrtava. Pokrenuta je istraga o okolnostima nesreće.

Надежда найти людей живыми разбилась при виде обломков — пропавший вертолет Robinson с пассажирами потерпел крушение в Амурской области:https://t.co/ncKkPr02Nc Фото: СК России#новости #благовещенск pic.twitter.com/cnUaWuSmKu — @kpru (@kpru) February 21, 2026

Uzrok nesreće nije naveden. Međutim, u zasebnoj izjavi, Istočnosibirsko prometno tužiteljstvo navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao preminulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tim zrakoplovom.

Također je navedeno da helikopter nije službeno registriran u skladu s propisanim postupcima.

