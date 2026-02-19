POLICIJA OBJAVILA UŽASNE DETALJE: Njemica pronađena obezglavljena, tijelo pronašao beskućnik

Tijelo žene otkriveno je u srijedu ujutro u blizini grada Firenca, podno napuštene seoske kuće u mjestu Scandicci. Prema navodima talijanskih medija, žrtva je bila оbezglavljena, a tijelo djelomično raskomadano. Državno odvjetništvo u Firenci otvorilo je kazneni postupak zbog sumnje na ubojstvo.

Kako prenosi Rainews.it, tijelo je pronašao beskućnik na nekadašnjem području talijanskog Nacionalnog istraživačkog vijeća Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nakon čega je obavijestio hitne službe. Na mjesto događaja izašli su istražitelji karabinjera te nadležna državna odvjetnica Alessandra Falcone, koji su započeli očevid i prikupljanje dokaza.

Prema izvješću novinske agencije Ansa, policajci se u početku nisu mogli približiti tijelu jer ga je čuvao pas. Tek nakon što je životinja uklonjena, započela je detaljna pretraga terena, tijekom koje je pronađen i nož.

Istraga u punom jeku

Prema dostupnim informacijama, 44-godišnjakinja nije imala prijavljeno prebivalište u Italiji. Istražitelji još uvijek utvrđuju je li ubijena na mjestu pronalaska ili je njezino tijelo ondje naknadno odbačeno. Pretpostavlja se da je raskomadavanje tijela moglo poslužiti prikrivanju tragova. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije.

Napuštena zgrada u kojoj je tijelo pronađeno, prema navodima Rainews.it, u vlasništvu je općine Scandicci. Smještena je unutar zelene zone koju tijekom dana koriste šetači. Stanovnici tog područja ističu kako je lokalitet posljednjih mjeseci vidljivo zapušten i u sve lošijem stanju.

Gradonačelnica Scandiccija, Claudia Sereni, izjavila je da je za zločin doznala iz medija te da je potresena događajem, prenosi fenix-magazin.

