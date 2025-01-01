Ova 4 znaka će ostvariti sve što požele do kraja 2026. godine: Jupiter, Sjeverni čvor i Saturn udružuju snage kako bi nagradili trud

Neki horoskopski znakovi ulaze u izuzetno snažan period u kojem im zvijezde doslovno otvaraju vrata uspjeha. Do kraja 2026. godine, kosmičke okolnosti pojedinim znacima donose nezaustavljivu energiju, sudbinske preokrete i prilike koje se ne propuštaju. Jupiter, Sjeverni čvor i Saturn udružuju snage kako bi nagradili trud, iscjelili stare rane i jasno pokazali put ka ličnom ispunjenju. Astrolog Mej otkriva koji znakovi ulaze u svoju zlatnu fazu i zašto ih ništa ne može zaustaviti.
Rak
Rakovi, sa toliko pozitivne energije se praktično nezaustavljivi do kraja 2026. godine. Jupiter je i dalje uzvišen u vašem znaku i donosi vam velike i grandiozne rezultate u svemu što radite.
Kako Mej kaže, ništa ne može da stane između vas i uspjeha koji zaslužujete.
Pošto je Jupiter takođe u trigonu sa Sjevernim čvorom, koji upravlja sudbinom, Mej je objasnila da možete fizički osetiti koliko ste blizu ispunjenja svoje životne svrhe.
Budite spremni za mnogo uspeha i isceljenja, posebno kada Saturn uđe u vašu desetu kuću karijere sredinom februara, kada se sve što ima veze sa ranama iz detinjstva isceljuje.
Vodolije
Vodolije, ove godine doživljavate redak astrološki događaj koji vas čini praktično nezaustavljivim do kraja 2026. godine. Prema Mej, „Sjeverni čvor ulazi u vaš znak u julu 2026. na 18 mjeseci“, što se ne dešava tako često
Pošto Sjeverni čvor predstavlja vašu svrhu i mjesto gdje se „osjećate najviše usklađeno“, objasnila je Mej, ove godine konačno osećate da ne samo da znate kuda želite da idete u životu, već i tačno kako da tamo stignete.
To znači da prvi put posle nekog vremena u vama postoji vatra. Od osjećaja veće moći do većeg uticaja, očekujte da ćete imati bolji osjećaj zajedništva i iskusiti odnose koji napreduju.
Od platonskih prijateljstava do romantičnih veza i poslovnih partnerstava, sve se mijenja na bolje ove godine. Dakle, ako ste se nadali da ćete biti prepoznati, budite spremni.
Lav
Lavovi, 2026. je smaragdna godina za vas, čineći vas praktično nezaustavljivim tokom cele godine. Jupiter ulazi u tvoj znak krajem juna, donoseći ti sreću i izobilje do kraja godine.
Ove godine ćeš biti smatran/a učiteljem/om mudrosti. Ovo ne pomaže samo tebi lično, već i vašim odnosima gdje biste mogli ozbiljno da napredujete.
Od deljenja životnih lekcija do širenja prirodnih darova svetu, očekujte da će 2026. biti godina uspeha, pažnje i prosperiteta. Prema Mej, „takođe ćeš se susresti sa izuzetno duhovnim poduhvatima gdje će se stvari dešavati na čudesan način“.
Jarac
Jarčevi, u osnovi ste nezaustavljivi u 2026. godini, godini u kojoj „gradite svoj dom“ i redefinišete šta je za vas uspeh. Iako ti naporan rad nije stranac i već si nezaustavljiv, umjesto da ulažeš toliko energije u posao, „ponovo gradiš svoje temelje u životu, svoju strukturu, svoju disciplinu, svoje sposobnosti za uspjeh.
Šta god da sada započnete, ostaviće trajan uticaj u godinama koje dolaze. A sa Saturnom koji ulazi u vašu četvrtu kuću, očekujte da će sve poslovne ideje ili poduhvati sa nekretninama zaista procvjetati.
Pored toga, ova godina je takođe odlična za vjenčanje, jer je Jupiter u vašoj sedmoj kući donoseći dodatnu sreću vašim vezama. Dakle, ako ste želeli finansijski uspjeh i ljubav, 2026. je vaša godina da zablistate, jer vas ništa ne spriječava, piše stil.