Prvi humanoidni robot u BiH prošetao Starim mostom, pitali ga hoće li skočiti

Nakon uspješnih predstavljanja u regiji (Sloveniji i Hrvatski) Vandri Robotics, počelo je predstavljanje Roby-a – prvog humanoidnog robota u Bosni i Hercegovini i osnivanje firme sa podružnicima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci.

Tokom jednodnevne turneje kroz Mostar, Sarajevo i Banja Luku, humanoidni robot Roby će se susresti s građanima, medijima i urbanim prostorima, donoseći tehnologiju budućnosti direktno na ulice.

Ovim događajem Vandri Robotics nastavlja svoju misiju približavanja humanoidne robotike javnosti te poticanja dijaloga o ulozi umjetne inteligencije i robota u društvu, ekonomiji i svakodnevnom životu, nadovezujući se na snažan regionalni interes i medijski odjek postignut prethodnim predstavljanjima.Jutros je prvi humanoidni robot prošetao Starim mostom, simbolično povezujući tradiciju i budućnost.

Planiran je i obilazak statue Brucea Leeja, kratka demonstracija kung-fu pokreta, kao hommage globalnoj pop-kulturi i Mostaru kao gradu susreta kultura.

Za 11.30 planiran je dolazak u Sarajevo i interakcija s posjetiocima na Baščaršiji, razgovori sa građanima i demonstracija primjene humanoidnih robota u javnim i komercijalnim prostorima.

Nakon Sarajeva, robot odlazi u Banjaluku, gdje će se održati press konferencija u Tržnom centru Delta Planet,pišu Vijesti

Na konferenciji za medije će govoriti osnivač Vandri Roboticsa iz Slovenije, predstavnik Vandri Roboticsa Banja Luka, te predstavnik Inovacionog centra Banja Luka

Humanoidni robot Roby Vandri Roboticsa razvijen je kao dio platforme Humanoid Robots as a Service (HRaaS) – rješenja koje omogućuje sigurnu, fleksibilnu i praktičnu primjenu humanoidnih robota u stvarnim okruženjima: od turizma i edukacije do javnih institucija i pametnih gradova. Fokus je na prirodnoj komunikaciji, razumijevanju konteksta i suradnji s ljudima, a ne njihovoj zamjeni.

Vandri Robotics razvija humanoidne robote, napredne AI sisteme i HRaaS platformu s ciljem stvaranja društveno relevantnih, komunikativnih i tehnološki pouzdanih robotskih rješenja za realni svijet.

