Orban rekao kako je Clinton 1999. od njega tražio da napadne SR Jugoslaviju: “Otvorili bismo front sve do Beograda”

Govoreći na predizbornom skupu Orban se osvrnuo na 1999. godinu te je rekao kako je tada dobio poziv tadašnjeg predsjednika SAD-a Billa Clintona.

“Sjećam se kad sam 1999. godine dobio poziv od tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, predsjednika Clintona. Pitao me, s obzirom na to da je rat u tadašnjoj SR Jugoslaviji eskalirao i da su anglosaksonske trupe bile prisutne tamo, da otvorim južni front iz mađarske perspektive”, rekao je Orban.

Rekao je kako je plan bio da se napadne Srbija.

“Napali bi Srbe preko tog fronta, preko Vojvodine sve do Beograda. Tako da činjenica da niste završili tada u ratu je zbog toga što je tadašnja vlada rekla ‘ne’ direktnom zahtjevu predsjednika SAD-a”, poručio je mađarski premijer.

Istaknuo je i to kako je zahvaljujući tadašnjoj mađarskoj vladi spriječen rat.

“Da smo tada imali premijera koji samo zna reći ‘da’, bili bismo do vrata u ratu. Moguće je reći ‘ne’ samo ako imate hrabrosti za to”, zaključio je Orban.

