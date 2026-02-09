Poslije 9. februara 3 znaka će izaći iz mračnog perioda: Sve nedaće se konačno završavaju

Ovaj moćni astrološki trenutak simbolizuje završetak, introspekciju i transformaciju. Kada Mjesec ulazi u posljednju četvrt, svjetlost se polako povlači i univerzum nas poziva da pogledamo unutar sebe – da otpustimo ono što nas boli, iscrpljuje ili sputava. U znaku Škorpije, koji vlada procesima smrti i ponovnog rađanja, ovaj tranzit ima snažnu poruku: vrijeme je da se završe poglavlja koja su odavno izgubila smisao, da se prepoznaju istine koje smo potiskivali i da se emocionalno pročistimo.

Škorpija ne dozvoljava površnost – njena energija ide do srži, do onog što smo izbjegavali da osjetimo. Zbog toga Mjesečev posljednji kvartal sada djeluje kao simbolična „unutrašnja oluja“ koja briše stare obrasce i ostavlja prostor za novi početak. Mnogi će ovih dana osjetiti umor, tugu ili čežnju za promjenom, ali upravo kroz taj proces dolazi iscjeljenje.

Za 3 znaka ovaj tranzit označava kraj perioda neizvjesnosti, borbi i unutrašnjeg otpora. Nakon dugog ciklusa pritisaka, suočavanja i pogrešnih puteva, pred njima je razdoblje smirenja, razumijevanja i duhovnog olakšanja. Svaki od ova tri znaka sada ulazi u fazu u kojoj shvata da ne mora više trpjeti, dokazivati se ni čekati da se stvari „same od sebe“ poprave – sada je trenutak da preuzmu odgovornost za vlastiti mir.

1. Ovan – Povratak samopouzdanju i kontroli života

Ovnovi su proteklih mjeseci osjećali pritisak i frustraciju, naročito zbog situacija koje nisu mogli kontrolisati. Često su pokušavali forsirati promjene, trošeći energiju na ljude ili okolnosti koje im nisu uzvraćale istom snagom. Sada dolazi jasnoća: Ovan uviđa da ne može uvijek sve rješavati snagom volje i da je vrijeme da nauči otpustiti ono što nije u njegovoj moći.

Ova faza donosi mu povratak unutrašnje stabilnosti. Dolazi trenutak kada ponovo prepoznaje svoju vrijednost i prestaje se boriti s prošlošću. Kod mnogih Ovnova mogući su i preokreti na poslu – kraj konflikta s autoritetima ili rješenje dugotrajnog nesporazuma. U emotivnom smislu, spreman je da oprosti, ali i da povuče granice.

Poruka za Ovna: Tvoja snaga nije u borbi, već u smirenosti s kojom biraš svoje bitke.

2. Djevica – Kraj iscrpljenosti i ponovni mir uma

Djevice ulaze u fazu olakšanja nakon mjeseci pretjerane odgovornosti i stalne brige. Perfekcionizam i potreba za kontrolom doveli su ih do granice izdržljivosti, a sada Mjesec u Škorpiji traži da konačno prestanu s analiziranjem svega što nije savršeno.

Ova faza donosi mogućnost da Djevica napravi jasan rez – bilo da je riječ o poslu koji je guši, odnosu koji je iscrpljuje ili navici koja joj oduzima mir. Emotivno, ovo je period kada ponovo uči vjerovati sebi i osluškivati unutrašnji glas, a ne samo tuđe potrebe. Psihički i fizički oporavak dolazi čim prestane da se opterećuje onim što ne može promijeniti.

Poruka za Djevicu: Dovoljno radiš, daješ i trudiš se. Vrijeme je da mir postane tvoj prioritet, a ne obaveza.

3. Strijelac – Oslobađanje od prošlosti i ponovni optimizam

Strijelci su u proteklom periodu osjećali težinu emotivnih i životnih odluka. Mnogi su ostali vezani za ljude, ideje ili projekte koji ih više ne ispunjavaju. Sada, pod energijom Škorpije, dolazi moćan trenutak oslobađanja – spoznaja da ne moraju više nositi teret koji pripada prošlosti.

Ovaj Mjesečev kvartal donosi im svježinu duha i povratak vjeri u bolje sutra. Ponovo osjećaju poriv za putovanjima, učenjem, kreativnošću i spontanošću. Strijelac uviđa da sreća nije u kontroli, već u sposobnosti da se pusti tok i vjeruje vlastitoj intuiciji. U emotivnom smislu, ovo je trenutak kada zatvara vrata prošlim ljubavima i otvara se novim susretima, bez gorčine.

Poruka za Strijelca: Kada otpustiš ono što te sputava, tvoja duša ponovo diše punim plućima, prenosi Novi.

