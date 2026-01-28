Historijski iskorak u TURSKOJ vojnoj industriji: STM-ovi dronovi pokazali snagu AI ratovanja VIDEO

STM, vodeća inženjerska tvrtka u turskoj obrambenoj industriji, postigla je povijesni uspjeh u području tehnologija roja bespilotnih letjelica. U aktivnosti provedenoj na streljani i obučnom poligonu General Nahit Şenoğul u okrugu Polatlı u Ankari, STM-ove bespilotne letjelice roja prvi su put uspješno testirane sa bojevim streljivom.

U provedenom testu, zahvaljujući inteligenciji roja s distribuiranom arhitekturom razvijenom u potpunosti s domaćim algoritmima, roj KARGU, djelujući pod kontrolom jednog operatera, autonomno se premjestio u područje misije nakon polijetanja.

Po dolasku u područje misije, roj KARGU se autonomno razdvojio u pod-rojeve za tri različite mete i izvršio simultane napade jednom naredbom operatera. Opremljeni protupješačkim bojevim glavama, KARGU-ovi su u testu koristeći bojevo streljivo uspješno pokazali svoju visoku točnost, simultano djelovanje i operativnu pouzdanost na terenu zahvaljujući svojoj distribuiranoj arhitekturi i međusobnoj komunikaciji.

Aktivnosti provedene na području vježbe pratile su na licu mjesta visoke vojne delegacije, uključujući načelnika obrambene industrije, prof. dr. Haluka Görgüna, zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu kopnenih snaga, general-pukovnika Gültekina Yaralia i zapovjednika 4. korpusa i zapovjednika garnizona Ankara, general-pukovnika Ahmeta Kurumahmuta. Sposobnost napada rojem bespilotnih letjelica STM-a dobila je punu ocjenu od zapovjedništva.

Güleryüz: Ovo postignuće označava novi prag u turskim sposobnostima autonomnog ratovanja

Generalni direktor STM-a Özgür Güleryüz, napominjući da postignuti uspjeh ima ne samo tehnički već i strateški značaj, dao je sljedeću procjenu:

„Tehnologije rojnih bespilotnih letjelica postale su jedna od najvažnijih promjena u modernom bojnom polju. Kao STM, ponosni smo što smo danas uspješno demonstrirali našu arhitekturu roj inteligencije, razvijenu u potpunosti domaćim softverom i algoritmima, u testu bojeve municije. Koordinirano i precizno ciljanje ciljeva bojevom municijom od strane KARGU dronova opremljenih roj inteligencijom jasno pokazuje razinu koju je Turska dostigla u područjima autonomnih sustava, umjetne inteligencije i koncepata roja. Ova sposobnost predstavlja strateški prag koji će oblikovati ne samo današnje operativne potrebe već i koncepte ratovanja budućnosti. Ovim postignućem, koje nosi potpis STM inženjerstva, još jednom smo pokazali svoju odlučnost da našu zemlju dovedemo među vodeće zemlje svijeta u području roj inteligencije.“

Prvi u Turskoj, jedan od rijetkih primjera u svijetu.

Ovaj uspješan test napada rojem bespilotnih letjelica, proveden s bojevom municijom, prvi je takav test za Tursku i otkriva da posjeduje napredne operativne sposobnosti roja, vještinu koju dijeli samo ograničen broj zemalja diljem svijeta. Zahvaljujući distribuiranoj arhitekturi obavještajnih podataka roja temeljenoj na kontroli koju je razvio STM, sustav je pokazao visoku fleksibilnost i otpornost, omogućujući mu nastavak rada čak i ako neke komponente zakažu tijekom misije.

Mogućnosti bespilotnih letjelica STM Swarm

Zahvaljujući jedinstvenim STM-ovim algoritmima i softveru, taktičke bespilotne letjelice u STM roj sustavu mogu međusobno komunicirati u stvarnom vremenu, detektirati, dijeliti i određivati ​​prioritete ciljeva te izvršavati roj napade.

STM-ova arhitektura inteligencije roja omogućuje svakoj bespilotnoj letjelici da donosi vlastite odluke o misiji bez oslanjanja na središnju upravljačku jedinicu. Ova distribuirana arhitektura upravljanja osigurava da roj može nastaviti svoju misiju čak i ako jedan dio sustava zakaže, povećavajući uspjeh misije. Sustavi roja, u okviru koncepta napada zasićenjem, imaju za cilj zasićenje i neutraliziranje neprijateljskih obrambenih sustava omogućujući koordiniranu navigaciju velikog broja bespilotnih letjelica istovremeno do ciljanog područja. Zahvaljujući STM algoritmima, bespilotne letjelice unutar roja angažiraju ciljeve koji odgovaraju vrsti streljiva koju nose. Na primjer, bespilotne letjelice koje mogu razlikovati ljudske i vozila te nose protupješačko ili oklopno streljivo mogu se autonomno angažirati prema vrsti cilja. U razvijenim sustavima, nove bespilotne letjelice mogu se dodavati i uklanjati iz roja u stvarnom vremenu, misije se mogu ažurirati, a roj se može podijeliti unutar područja misije kako bi izvršavao različite podmisije.

Značajke

Algoritmi inteligencije roja

Koncept napada zasićenja

Arhitektura distribuiranog upravljanja

Komunikacijska infrastruktura između bespilotnih letjelica

Stvaranje i održavanje autonomne formacije

Sustav za izbjegavanje sudara

Detekcija i klasifikacija ciljeva u stvarnom vremenu

Podjela zadataka unutar stada

Prioritizacija ciljeva i dodjeljivanje zadataka

Navigacija protiv ometanja s omogućenim CRPA-om

Neovisna navigacija KKS-a s integracijom KERKES-a

Razdvajanje i spajanje stada

Pridruživanje krdu i odlazak iz krda u stvarnom vremenu



