“Ne putujte u Ameriku”

Njemačko savezno ministarstvo vanjskih poslova u utorak je priopćilo da njemački građani trebaju biti svjesni demonstracija i mogućih sukoba s američkim imigracijskim i sigurnosnim vlastima.

Ovaj savjet nije politička izjava o Sjedinjenim Državama, već ima za cilj pružiti nepristrane informacije njemačkim građanima koji putuju u tu zemlju u vrijeme pojačanih napetosti usred agresivne politike deportacije predsjednika Donalda Trumpa, piše Newsweek.

Protesti su održani u Mineapolisu i drugim gradovima protiv postupaka službenika Agencije za imigraciju i carinu (ICE) i Granične patrole, koji sprovode Trampovu kampanju protiv ilegalne imigracije.

Savezni agenti, raspoređeni u gradu u okviru Trampove administracije kroz “Operaciju Metro Surge”, u subotu su u Mineapolisu ubili američkog državljanina A.P., dok su 7. januara usmrtili R.G.

Nemačka već ima putno upozorenje zbog jake zimske oluje koja pogađa SAD, ali je u utorak dodala i upozorenje u vezi sa protestima protiv Trampove imigracione kampanje.

U objavi se građanima preporučuje da prate lokalne medije, izbegavaju gužve u kojima bi moglo izbiti nasilje i imaju u vidu postojeće zahteve za identifikaciju u nekoliko saveznih država.

“Ostanite mirni i sledite uputstva vlasti i lokalnih bezbednosnih snaga”, dodaje se u saopštenju.

Facebook komentari