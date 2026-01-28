Šamar Washingtonu: Saudijci stali uz Iran, Bin Salman rekao “ne” napadu na Iran preko svoje teritorije

Glavna poruka razgovora je jasna, Rijad se protivi bilo kakvoj vojnoj eskalaciji protiv Irana i neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora ili teritorije za napade na Teheran.

Razgovor dvojice lidera dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump uputio oštre prijetnje Iranu povodom unutrašnjih nemira u toj zemlji, te u regiju poslao nosač aviona USS Abraham Lincoln. Pezeshkian je tokom poziva osudio američke pritiske, nazvavši ih pokušajem destabilizacije regiona.

“Američke prijetnje usmjerene su na narušavanje sigurnosti regije i neće donijeti ništa osim nestabilnosti”, poručeno je iz kabineta iranskog predsjednika.

Saudijska novinska agencija (SPA) prenijela je da je princ Mohammed bin Salman naglasio poštovanje suvereniteta Irana, što predstavlja značajan diplomatski zaokret u odnosima dvije regionalne sile.

Saudijska Arabija neće dozvoliti da se njena teritorija koristi za vojne akcije protiv Irana, bez obzira na to ko je naručilac napada. MBS je istakao važnost solidarnosti među islamskim zemljama, te da Rijad ostaje posvećen rješavanju sporova isključivo putem dijaloga kako bi se očuvala stabilnost,piše Klix

Predsjednik Pezeshkian izrazio je zahvalnost Kraljevini na čvrstom stavu o poštovanju teritorijalnog integriteta Irana, pohvalivši napore prijestolonasljednika u očuvanju regionalnog mira.

Podsjećamo, situacija je eskalirala nakon što je Trump prošle sedmice poslao “armadu” prema Iranu, iako je naglasio kako se nada da vojna sila neće biti upotrijebljena. Ovakav diplomatski odgovor Teherana i Rijada šalje snažnu poruku Washingtonu o novom nivou saradnje između nekadašnjih rivala.

Facebook komentari