Trump kritikovao Evropu zbog vjetroelektrana, 10 zemalja najavilo nove…

Velika Britanija, Njemačka, Danska i druge evropske zemlje jučer su potpisale pakt o čistoj energiji na summitu o Sjevernom moru u Hamburgu te obećale da će zajedničkim projektima osigurati 100 gigawatta električne energije offshore vjetroelektranama.

Sporazum, koji je u suprotnosti s protivljenjem američkog predsjednika Donalda Trumpa zelenoj energiji, nagovještava da su vlade zapadne i sjeverne Evrope i dalje predane energiji vjetra kao načinu za jačanje energetske sigurnosti.

Trump je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu prošle sedmice pojačao svoju kritiku evropskog usvajanja niskougljične energije, rekavši: “Zemlje koje ovise o vjetroturbinama gube novac.”

“Zelena energija nije samo dobra za naš planet, ona jača našu energetsku sigurnost”, rekla je danska premijerka Mette Frederiksen nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma o offshore vjetroelektranama s Njemačkom.

“Ulaganjem u offshore vjetroenergiju, smanjujemo našu ovisnost o uvozu i preuzimamo kontrolu nad našom energetskom budućnošću.”

Jedan od glavnih ciljeva evropskih zemalja je prekidanje ovisnosti o ruskim energentima.

Zemlje članice Evropske unije su u ponedjeljak dale konačno odobrenje za zabranu uvoza ruskog plina do kraja 2027., čime su zaokret od svog bivšeg glavnog dobavljača učinile pravno obavezujućim gotovo četiri godine nakon invazije Moskve na Ukrajinu, prenosi Hina.

Međutim, nova neravnoteža mogla bi pomutiti napore za energetskom suverenošću. EU je 2023. uvezao 27 posto plina iz Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu su američko-evropski odnosi sve napetiji. Novi ugovori o kupovini ukapljenog prirodnog plina (LNG) mogli bi značiti da će taj uvoz porasti na 40 posto do 2030., prema Institutu za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA).

Obećanje o jačanju prekogranične saradnje dio je cilja na koji su zemlje Sjevernog mora pristale 2023., prema kojem bi do 2050. trebale proizvoditi 300 GW električne energije offshore vjetroelektranama.

Sporazum su u ponedjeljak potpisale Velika Britanija, Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska i Norveška.

“Zajedničkim planiranjem proširenja, mreža i industrije te njihovom prekograničnom implementacijom, stvaramo čistu i pristupačnu energiju, jačamo naše industrijske baze i povećavamo strateški suverenitet Evrope”, kazala je njemačka ministrica privreda Katherina Reiche, piše energetika.

