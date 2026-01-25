Dvije press konferencije, dvije istine: Rastu tenzije u Minnesoti

Guverner Minnesote Tim Walz obratio se javnosti zajedno s glavnim državnim tužiocem Keithom Ellisonom, poručivši da se država nalazi u, kako je rekao, moralnoj krizi. U emotivnom obraćanju Walz je građanima uputio direktno pitanje: „Na čijoj ste strani?“ Pozvao je Amerikance da razmisle stoje li uz saveznu vlast „koja može ubijati, ranjavati, zastrašivati i otimati svoje građane s ulica“, ili uz Alexa Prettija, medicinskog tehničara i mirnog posmatrača postupanja ICE-a.

Walz je naveo da je razgovarao s Prettijevim roditeljima i izrazio im saučešće, prenoseći njihovu sliku o sinu kao osobi posvećenoj služenju drugima. Podsjetio je da su u Minnesoti u kratkom periodu stradale dvije osobe, Pretti i Renee Good, te se direktno obratio američkom predsjedniku pitanjem: „Koji je plan, Donalde Trump? Koji je plan?“ Dodao je da su građani umorni, ali odlučni, ljuti, ali mirni, te da borba još traje.

Istovremeno, odvojenu press konferenciju održali su zapovjednik Granične patrole Greg Bovino i visoki zvaničnik Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu Marcos Charles. Bovino je izjavio da su nedavni događaji posljedica, kako je rekao, zapaljive retorike dijela političara, lidera zajednice i medija, koji policiju uspoređuju s Gestapom ili govore o otmicama. Prema njegovim riječima, takve poruke imaju konkretne posljedice na terenu.

Marcos Charles je iznio ozbiljne optužbe o nasilju nad saveznim agentima, tvrdeći da su tokom nereda demonstranti oborili jednog ICE-ovog agenta. „Prosvjednik mu je doslovno odgrizao dio prsta. Policajac je odmah dobio liječničku pomoć… ovakvo nasilje je neprihvatljivo“, rekao je Charles. Poput Bovina, optužio je lokalne političare, aktiviste i medije da, umjesto smirivanja situacije, doprinose haosu i strahu. Naglasio je da ICE, kako je rekao, radi na hapšenju opasnih ilegalnih kriminalaca s ciljem zaštite javnosti,pišu Vijesti

U cijelu raspravu uključila se i Bijela kuća, koja je u saopćenju poručila da su „ICE heroji“ ti koji uklanjaju opasne kriminalce s ulica kako bi zaštitili američke porodice. S druge strane, bivši američki predsjednik Barack Obama i bivša prva dama Michelle Obama objavili su oštro saopćenje u kojem navode da bi ubistvo Alexa Prettija trebalo biti „poziv na buđenje za svakog Amerikanca“. Kritizirali su agresivan pristup provođenju imigracijskih zakona u Minnesoti i pozvali administraciju Donalda Trumpa da preispita svoj pristup.

Dok savezni i državni zvaničnici iznose oprečne poruke, Minnesota ostaje poprište rastućih tenzija, a javnost podijeljena između zahtjeva za sigurnošću i sve glasnijih poziva na odgovornost i ograničavanje ovlasti federalnih službi.

