Kaucija za bivšu ukrajinsku premijerku plaćena u punom iznosu

Pres-služba VAKS-a takođe je saopštila da će saslušanje žalbe Timošenko na odluku prvostepenog suda o njenoj preventivnoj mjeri početi u ponedjeljak, 26. januara, prenosi Unian.

Timošenko je potvrdila da je njena puna kaucija, u iznosu od približno 655.000 eura, plaćena, u objavi na Fejsbuku.

Visoki antikorupcioni sud Ukrajine (VAKS) odredio je preventivne mjere u vidu jemstva većeg od 33 miliona grivni (približno 655.000 evra) protiv predsjednice poslaničke grupe Batkivščina (Otadžbina) i bivše premijerke Ukrajine Julije Timošenko, u predmetu koji se vodi protiv nje zbog sumnje na podmićivanje u vezi sa glasanjem u ukrajinskom parlamentu, Vrhovnoj radi.

Pored garancije, sud je Timošenko naložio da se odaziva na svaki poziv Nacionalnog antikorupcionog biroa (NABU) i suda, da ne napušta teritoriju Kijeva i Kijevske oblasti, da ne komunicira sa određenim brojem poslanika u vezi sa istragom, kao i da preda pasoš, prenijeli su ukrajinski mediji.

Liderka partije Batkivščina najavila je da će se žaliti na odluku VAKS-a apelacionom sudu.

NABU i Specijalizovano antikorupciono tužilaštvo (SAP) saopštili su 13. januara da su optužili narodnu poslanicu i predsjednicu partije Batkivščina zbog sumnje da je nudila mito poslanicima iz drugih frakcija za glasanje za ili protiv određenih zakonskih prijedloga.

Dan kasnije Timošenko je potvrdila pretres partijskog sjedišta i odbacila, kako je navela, “apsurdne optužbe”, ocijenivši istragu kao politički motivisanu.

