Broj poginulih u Španiji porastao na 39, 150 povrijeđenih

U sudaru dva brza voza u Adamuzu, nedaleko od Cordobe u Španiji poginulo je najmanje 39 osoba, a više od 150 je povrijeđeno.

Tragična nesreća se dogodila kada je jedan voz iskočio i prešao na suprotni kolosijek.

Nesreća se dogodila oko 19:40 sati kada su tri posljednja vagona voza kompanije Iryo, koji je s 317 putnika saobraćao na relaciji Málaga – Madrid, iskočila iz šina na ulaznim skretnicama u Adamuzu. Vagoni su prešli na suprotni kolosijek kojim je u tom trenutku u suprotnom smjeru, s oko 200 km/h, prolazio Renfeov vlak iz Madrida za Huelvu, što je uzrokovalo i njegovo iskakanje.

Agenti iz Centralnog tima za istragu mjesta zločina Civilne garde, specijalizovani za analizu DNK-a i otisaka prstiju, već su na mjestu nesreće kako bi ubrzali identifikaciju preminulih. Broj poginulih u ovim trenucima je 39.

Prema Civilnoj straži, tim uključuje stručnjake koji su prethodno učestvovali u istoj operaciji tokom nedavne oluje.

Trenutno je Civilna garda rasporedila više od 220 radnika, uključujući pripadnike Javne sigurnosti, Saobraćaja te Rezervnih i sigurnosnih grupa (GRS), među ostalima, kao i helikopter i nekoliko dronova, pišu Vijesti.ba.

