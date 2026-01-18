Sirija: Vlada i Kurdi potpisali primirje

Prema informacijama iz predsjedničkog kabineta, dogovorom je predviđeno potpuno povlačenje snaga SDF-a na područja istočno od rijeke Eufrat.

Istovremeno, vlasti u Damasku preuzimaju punu administrativnu i vojnu kontrolu nad gubernijama Deir ez Zor i Raqqa.

U saopćenju se navodi da sirijska vlada odmah preuzima sve civilne institucije i objekte u ovim područjima, uz obavezu da se postojeći zaposlenici zadrže u okviru nadležnih ministarstava. Također je istaknuto da neće biti represije nad zaposlenicima, borcima SDF-a niti civilnom administracijom u ovim gubernijama.

Dogovor uključuje i integraciju civilnih institucija u guberniji Al Hasakah u državni sistem Sirije, čime se dodatno jača centralna vlast.

Poseban naglasak stavljen je na energetske resurse. Sirijska vlada preuzela je potpunu kontrolu nad graničnim prijelazima, kao i nad svim naftnim i plinskim poljima u regiji. Redovne snage zadužene su za njihovu zaštitu kako bi se osiguralo da se ti resursi vrate pod upravu države.

Sporazumom je predviđena i integracija pripadnika SDF-a u sirijsku vojsku i sigurnosne strukture. Taj proces će se provoditi pojedinačno, uz prethodne sigurnosne provjere, dodjelu vojnih činova te osiguravanje materijalnih i logističkih prava, uz naglašenu zaštitu specifičnosti kurdskih područja,pišu Vijesti

Sirijski ministar unutrašnjih poslova Anas Khattab potvrdio je da su sigurnosne snage već raspoređene u područjima koja je nedavno preuzela Sirijska arapska vojska.

Naglasio je da je cilj osigurati stabilnost, zaštitu stanovništva i normalno funkcionisanje javnog života na tim teritorijama.

