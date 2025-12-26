Ljutnja u Izraelu zbog raspoređivanja radarskih sistema u Siriji od strane Turske

Dva zapadna obavještajna izvora izjavila su u četvrtak za i24NEWS da Turska posljednjih sedmica radi na postavljanju radarskih sistema unutar sirijske teritorije.

Očekuje se da će ovaj potez značajno ograničiti slobodu kretanja Izraela u sirijskom vazdušnom prostoru. To bi također moglo utjecati na sposobnost Izraela da koristi sirijski vazdušni prostor za izvođenje operacija u drugim područjima, uključujući Iran.

Prema stranim izvještajima, postavljanje turskih radara u Siriji omogućilo bi Turskoj da prati kretanje izraelskih aviona u sirijskom nebu, čak i dok prolaze na putu za misije u Iraku i Iranu. Ova sposobnost mogla bi značajno ograničiti operativnu slobodu izraelskih zračnih snaga.

Izraelski sigurnosni izvor rekao je za web stranicu da mogućnost da Turska uspostavi vojnu bazu u Siriji predstavlja “potencijalnu prijetnju”. Izvor je dodao: “Ako se uspostavi turska zračna baza, to bi naštetilo slobodi djelovanja Izraela u Siriji.”

