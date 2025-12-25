Rusija se navodno pridružila naporima koje su odobrile Sjedinjene Američke Države da posreduju u postizanju sigurnosnog sporazuma između Sirije i “Izraela”, s ciljem smanjenja tenzija duž granice i upravljanja regionalnom dinamikom. Izvori koje citiraju izraelski mediji, uključujući Izraelsku radiodifuznu korporaciju ( KAN ), ukazuju na to da Moskva tiho posreduje u ovim razgovorima, koji uključuju sastanke održane u Azerbejdžanu uz posjete visokih zvaničnika.

Zvaničnici upoznati s procesom istakli su da u pregovorima između Damaska ​​i Tel Aviva i dalje postoje praznine, ali da je u posljednjih nekoliko sedmica postignut određeni napredak. Rusko posredovanje je navodno dobilo odobrenje SAD-a, s obzirom na vojno prisustvo Moskve u Siriji.

Osim toga, Moskva se zalaže za premještanje ruskih trupa u južnu Siriju, blizu granice s okupiranom Palestinom, potez koji “Izrael” navodno preferira u odnosu na širenje turskog prisustva u tom području.

Prijavljeni razgovori poklapaju se s naporima za jačanje sirijsko-ruskih odnosa. Prošlog mjeseca, Rusija je rasporedila trupe i vojnu opremu u regiju Latakija duž sirijske obale. Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani posjetio je Moskvu u srijedu kako bi se sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, naglasivši planove za podizanje bilateralnih odnosa na strateški nivo.

Ovo je uslijedilo nakon oktobarskog sastanka između ruskog predsjednika Vladimira Putina i sirijskog prelaznog predsjednika Ahmada al-Sharaa, gdje su obje strane istakle važnost strateške, političke i ekonomske saradnje u energetskom i prehrambenom sektoru.

