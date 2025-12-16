Turska oborila neidentifikovani dron u blizini Crnog mora

Radi osiguranja sigurnosti vazdušnog prostora, borbeni avioni F-16, koje je dodijelio NATO i koje je nacionalno kontrolisao, podignuti su u misiju pripravnosti, saopćilo je ministarstvo u ponedjeljak.

Kasnije se ispostavilo da je zračni trag pripadao bespilotnoj letjelici koja je bila van kontrole, a koja je potom oborena u sigurnom području, dalje od stambenih zona, kako bi se spriječio bilo kakav rizik, dodaje se u saopćenju.

Incident se dogodio usred pojačanih tenzija u Crnom moru, gdje je Turska upozorila na mogućnost prelijevanja rata u Ukrajini na komercijalnu plovidbu i regionalnu trgovinu.

Ankara je nedavno predložila ograničeni sigurnosni aranžman za zaštitu brodske i energetske infrastrukture, podsjećajući na sporazum o žitaricama iz 2022. godine, koji su posredovali UN i Turska, a koji je osigurao siguran prolaz plovilima uprkos sukobu,pišu Vijesti

Poziv je uslijedio nakon niza napada na brodove povezane s Turskom u Crnom moru, uključujući napade dronovima koji su ugrozili civilne posade, što je navelo turske zvaničnike – uključujući predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana – da pozovu na suzdržanost i naglase da Crno more ne bi trebalo postati poprište sukoba.

Facebook komentari