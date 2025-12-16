Amidža sidnejskog heroja Ahmeda: On je ponos Sirijaca i svih muslimana

To je bio hrabar čin mog bratića – rekao je Mohammad Ahmad al-Ahmad u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu.

“Potrčao je da razoruža napadača i spriječi gubitak života. To je osjećaj koji se ne može opisati.”

– Ahmed je bio hrabar — muškarac u svakom smislu te riječi – dodao je.

Ahmed, 43-godišnji otac dvije djevojčice, riskirao je vlastiti život kada je potrčao prema jednom od napadača, zgrabio mu oružje, okrenuo ga prema njemu i prisilio ga na predaju. Više puta je pogođen i zadobio prostrijelne rane ruke i ramena.

– Ahmed je naš ponos. Učinio je ponosnim sve Sirijce i muslimane – rekao je njegov amidža.

Najmanje 16 osoba, uključujući jednog od napadača, ubijeno je, a 40 je ranjeno u napadu koji se dogodio u nedjelju tokom događaja povodom obilježavanja jevrejskog praznika Hanuke. Broj žrtava mogao je biti i veći da Ahmed nije savladao jednog od napadača.

Australski zvaničnici, uključujući premijera Anthonyja Albanesea, kao i američki predsjednik Donald Trump, proglasili su Ahmeda herojem.

– Danas smo vidjeli Australce koji su potrčali prema opasnosti kako bi pomogli drugima – rekao je Albanese. “Ti Australci su heroji i njihova hrabrost je spasila živote.”

Trump je također pohvalio Australca sirijskog porijekla, rekavši da prema njemu ima “veliko poštovanje”.

– To je bila izuzetno, izuzetno hrabra osoba koja je frontalno napala jednog od napadača i spasila mnoge živote – rekao je.

Od Idliba do Australije

Ahmedov amidža rekao je da porodica potiče iz sela Al-Najrab u sjeverozapadnoj sirijskoj provinciji Idlib.

Ovaj australijsko-sirijski heroj rođen je 1981. godine. Studirao je na Univerzitetu u Halepu, gdje je stekao univerzitetsku diplomu, prije nego što je 2007. godine otputovao u Australiju i nastanio se u Sidneju.Isprva je radio u građevinarstvu, a potom otvorio prodavnicu povrća.

Njegov amidža kaže da je porodica primila pozive “sa svih strana, iz blizine i daljine” kada se proširila vijest o tome da je Ahmed savladao jednog od napadača.

Novinar Anadolije posjetio je Ahmedovu kuću u idlibskoj regiji. Dvospratna zgrada djeluje prazno i razoreno usljed građanskog rata pod bivšim režimom Bashara al-Assada.

Razaranja su vidljiva i na okolnim zgradama u tom području, čiji su stanovnici raseljeni zbog djelovanja Assadovog režima.

Tokom intervjua, Ahmedov amidža je novinaru Anadolije pokazao video snimak na svom mobitelu na kojem se vidi njegov bratić kako leži u bolničkom krevetu, s vidnim znakovima iscrpljenosti zbog povreda.

“Ahmed je hrabro postupio kako bi spasio žrtve, bez obzira na njihovu nacionalnost, da li su Jevreji, Izraelci ili bilo ko drugi.”

U zasebnom intervjuu u Sidneju, Ahmed je zahvalio svima koji su mu pružili podršku i zamolio za dove,pišu Vijesti

– Tako mi Allaha, prošao sam kroz veoma težak period – samo Allah to zna – rekao je, zamolivši majku da se moli za njega i izrazivši nadu da će povrede biti lakše.

– Vi ste u mom srcu – dodao je.

