Merc oštro kritikovao novu američku strategiju sigurnosti

Njemački kancelar Friedrich Merc u utorak je oštro kritikovao novu strategiju sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, koja Rusiju nije klasifikovala kao prijetnju te je navela da EU cenzuriše slobodu govora i suzbija političku opoziciju, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima u Maincu, Merc je rekao da dokument nove nacionalne sigurnosne strategije Trampove administracije nije došao kao potpuno iznenađenje, ali je neke njegove aspekte ocijenio neprihvatljivim za Evropljane.

– Najvažnije pitanje, naravno, je šta ovo znači za našu saradnju u oblasti sigurnosne politike. Ova strategija potvrđuje moju procjenu da Evropa, a time i Njemačka, mora postati znatno nezavisnija od SAD-a kada je u pitanju sigurnosna politika – rekao je Merc.

On je dodao da dokument nastavlja Trampov pristup “Amerika prva”, ali je upozorio da marginalizacija saveznika ne koristi američkim interesima.

– U razgovorima s Amerikancima govorim: “Amerika prva” je u redu, ali “Amerika sama” ne može biti u vašem interesu. Potrebni su vam partneri u svijetu. A jedan od tih partnera može biti Evropa – rekao je kancelar.

