Pješak preminuo nakon nesreće u Konjicu, priveden vozač

Objavljeno prije 38 minuta

Na magistralnoj cesti M-17 na Trgu državnosti u Konjicu u utorak se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali M. E. (1970) iz Konjica s vozilom “Seat Altea” i pješak S. M. (1938) iz Konjica, koji je zadobio povrede neutvrđenog stepena te je prevezen u Sveučilišnu kliničku bolnicu (SKB) Mostar gdje je od zadobivenih povreda preminuo.

MUP HNK-a je saopćio kako se onda vozač H. M. (1993) iz Tešnja, koji je upravljao teretnim motornim vozilom “Man”, u momentu nesreće zaustavio kako bi pružio pomoć povrijeđenom pješaku nakon čega ga udara NN vozilo i vozač napušta lice mjesta.

Ubrzo nakon toga, djelatnici policije su pronašli i identificirali NN vozilo i vozača te poduzeli sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ove nesreće, piše Fena.


