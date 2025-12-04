Stravično: Majka preko kamere gledala kako otac ubija 11-godišnjeg sina

Marvin Morales, 40-godišnji bivši zamjenik šerifa okruga Sacramento, ubijen je tokom policijske potjere do koje je došlo jer je nekoliko sati prije toga nožem izbo svog sina.

Policija je primila poziv majke zabrinute za sigurnost svoje dvoje djece, koja su bila kod kuće s Moralesom.

Ona je bila na poslu kada je na snimci kućnog nadzora vidjela sina kako bez svijesti leži na tlu.

NBC je izvijestio da je majka putem snimke sigurnosne kamere gledala kako joj je sin izboden na smrt. Policajci su požurili prema kući i pronašli 11-godišnjeg dječaka s više ubodnih rana, prenosi Mirror.

Liječnici su se borili da spase dječaka koji je nakon nesretnog događaja prevezen u lokalnu bolnicu, gdje je umro.

Šestogodišnja djevojčica, koja je u vrijeme incidenta bila kod kuće, pregledana je u bolnici i vraćena majci, piše Dnevnik.hr

Za Moralesom je pokrenuta potjera, a njegovo vozilo zaustavljeno je nakon što su mu na putanju postavili traku s čavlima. Policajci su otvorili vatru i ubili Moralesa.

NBC News je izvijestio da je interna istraga prošle godine otkrila da je Morales zaplijenio drogu od osumnjičenika, a zatim dio koristio u toaletu šerifove stanice,pišu Vijesti

Navodno je vjerovao da su narkotici metamfetamin, ali se predozirao fentanilom. Ipak oživljen je i hospitaliziran. Potom je dobio otkaz.

Kalifornijska prometna patrola pokrenula je istragu o pucnjavi u kojoj je ubijen Morales, dok su dva zamjenika šerifa okruga Sacramento stavljena na administrativni dopust.

Facebook komentari