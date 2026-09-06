Majke Srebrenice nakon sramotne poruke s tribina u Beogradu: “Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare”

Nakon sramotnih i zločinačkih poruka koje su “navijači” Crvene zvezde i Partizana uputili sa stadiona Marakana u Beogradu, oglasile su se Majke Srebrenice.

Iz udruženja koje okuplja majke Srebrenice koje su tokom genocida izgubile muževe, sinove, braću i druge članove porodica poručili su da poruka “Pravac Potočari” nije navijanje, već otvoreno širenje mržnje i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

“Nikada više četnička ideologija”

– “Pravac Potočari” nije navijanje. To je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, Majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare – poručuju.

Nakon sramotnih i zločinačkih poruka koje su “navijači” Crvene zvezde i Partizana uputili sa stadiona Marakana u Beogradu, oglasile su se Majke Srebrenice.

Iz udruženja koje okuplja majke Srebrenice koje su tokom genocida izgubile muževe, sinove, braću i druge članove porodica poručili su da poruka “Pravac Potočari” nije navijanje, već otvoreno širenje mržnje i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

“Nikada više četnička ideologija”

– “Pravac Potočari” nije navijanje. To je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, Majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare – poručuju.

Majke Srebrenice pozvale su institucije Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnu zajednicu, da odmah reaguju na ovakve poruke.

– Sankcionišite veličanje ratnih zločinaca i poruke koje prizivaju genocid. Šutnja pred ovakvim porukama znači saučesništvo u normalizaciji mržnje. Srebrenica pamti. Potočari pamte – poručuju.

Poruke s tribina

Navijači Crvene zvezde i Partizana večeras su ponovo pokazali i potvrdili kakav civilizacijski sumrak vlada u državi koja će prirediti državnu sahranu za ratnog zločinca Ratka Mladića.

Na utakmici u Beogradu citirane su riječi ratnog zločinca “Pravac Potočari”, koje je izgovarao pred kamerama dok je naređivao nastavak genocidnog pohoda. Za Mladića je također održana minuta šutnje.

Masovna podrška navijača i sa zvaničnih stranica kluba uz državne sahranu ratnog zločinca i izjave ministara gdje se isti veliča govore da ovakvi potezi nisu djelo pojedinaca nego da je ideja genocida općeprihvaćena u modernoj Srbiji.

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