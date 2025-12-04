Ursula von der Leyen šuti o diplomatskom skandalu u Briselu…

Ured evropskog javnog tužioca (EPPO) vodi istragu o mogućoj prevari u projektu Diplomatske akademije EU, što je dovelo do pritvaranja Federice Mogherini, visoke zvaničnice na College of Europe, te bivšeg generalnog sekretara EEAS-a Stefana Sannina, koji je nakon puštanja iz pritvora podnio ostavku. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen još se nije oglasila o optužbama koje potresaju EEAS, a Komisija naglašava da istragu vodi druga institucija.

Belgijska policija je u utorak, po nalogu EPPO-a, privela bivšu visoku predstavnicu EU-a za vanjsku politiku i rektoricu Collegea Europe Federicu Mogherini, jednog drugog visokog zvaničnika te institucije, kao i Stefana Sannina, koji je ove godine preuzeo funkciju generalnog direktora u Komisiji za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaljev. Svi su pušteni u srijedu, a Sannino je odmah najavio ostavku.

Istraga se fokusira na navodnu prevaru vezanu za projekt Diplomatske akademije EU – devetomjesečni program obuke za mlade diplomate država članica – koji je EEAS povjerio Collegeu Europe nakon poziva za dostavu prijedloga u periodu 2021–2022. Mogherini je bila zadužena i za vođenje same akademije.

Von der Leyen se još nije javno očitovala o optužbama za korupciju u EEAS-u. Iz Komisije poručuju da je riječ o pitanju unutar evropske diplomatske službe i da se istraga odnosi na Sanninov period rada u EEAS-u, prije nego što je prešao u Komisiju.

U pismu osoblju EEAS-a, u koje je Politico imao uvid, sadašnja šefica službe Kaja Kallas nazvala je optužbe protiv Mogherini i Sannina šokantnim, ali je naglasila da potiču iz vremena prije njenog mandata. Dodala je da je već pokrenula interne reforme, uključujući jačanje saradnje s OLAF-om i EPPO-om i strategiju borbe protiv prevara.

Međutim, i dalje ostaje nejasno ko je šta znao o sumnjama koje se odnose na Sannina. Četiri zaposlenika EEAS-a izjavila su za Politico da su se i prije istrage postavljala pitanja o njegovim kadrovskim odlukama tokom mandata. Prema nekim izvorima, OLAF je posjetio njegov kabinet prije nego što je napustio funkciju.

Jedan visoki zvaničnik EU rekao je da je EPPO zatražio ukidanje Sanninovog imuniteta još u septembru, ali da Komisija o tome nije bila obaviještena. Također je naglasio da Komisija nije imala saznanja o ranijim pritužbama na Sannina kada je imenovan na visoku funkciju u Generalnoj direkciji za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaljev, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

