Izraelske snage ubile sina visokog zvaničnika Hamasa

Operativci su viđeni kako izlaze iz tunela u istočnom dijelu Rafaha, područja pod kontrolom IDF-a , za koje se vjeruje da se u njemu nalaze deseci boraca Hamasa pod zemljom , izvještava Times of Israel.

U videu koji kruži internetom, zapovjednik brigade Nahal Izraelskih obrambenih snaga, pukovnik Eric Moyal, rekao je da su njegove snage, uz potporu izraelskog ratnog zrakoplovstva, ubile lokalnog zapovjednika bataljuna Hamasa , njegovog zamjenika, zapovjednika satnije i četvrtog operativca kojeg je identificirao kao Hamadovog sina, bez da ga je imenovao.

