Za femicid u Italiji uvedena doživotna kazna zatvora

Glasanje se poklopilo s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, danom koji je odredila Generalna skupština UN-a.

Zakon je u konačnom glasanju u Donjem domu dobio dvostranačku podršku, i to većine desnog centra i opozicije lijevog centra, te je usvojen sa 237 glasova za.

Zakon, koji podržava konzervativna vlada premijerke Giorgie Meloni, dolazi kao odgovor na niz ubistava i drugih oblika nasilja usmjerenih protiv žena u Italiji. Uključuje strože mjere protiv zločina zasnovanih na spolu, uključujući proganjanje i osvetničku pornografiju, piše AP News.

Slučajevi visokog profila, poput ubistva univerzitetske studentice Giulije Cecchettin 2023. godine , bili su ključni za široko rasprostranjeno javno negodovanje i debatu o uzrocima nasilja nad ženama u patrijarhalnoj kulturi Italije.

“Udvostručili smo finansiranje centara i skloništa za borbu protiv nasilja, promovirali smo hitnu telefonsku liniju i implementirali inovativne aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti”, rekao je Meloni u utorak. “Ovo su konkretni koraci naprijed, ali nećemo se ovdje zaustaviti. Moramo nastaviti činiti mnogo više, svaki dan.”

Iako je opozicija lijevog centra podržala zakon u parlamentu, naglasila je da se vladin pristup bavi samo kriminalnim aspektom problema, dok ekonomske i kulturne podjele ostavlja neriješenim.

Italijanska statistička agencija Istat zabilježila je 106 femicida u 2024. godini, od kojih su 62 počinili partneri ili bivši partneri.

Debata o uvođenju seksualnog i emocionalnog obrazovanja u škole kao načina za sprječavanje nasilja zasnovanog na spolu postala je žustra u Italiji. Zakon koji je predložila vlada zabranio bi seksualno i emocionalno obrazovanje za učenike osnovnih škola i zahtijevao bi eksplicitnu saglasnost roditelja za sve lekcije u srednjoj školi.

Vladajuća koalicija branila je mjeru kao način zaštite djece od ideološkog aktivizma, dok su opozicione stranke i aktivisti opisali zakon kao “srednjovjekovni”.

“Italija je jedna od samo sedam zemalja u Evropi gdje seksualno i vezano obrazovanje još nije obavezno u školama, a mi pozivamo da to bude obavezno u svim školskim ciklusima”, rekla je predsjednica italijanske Demokratske stranke, Elly Schlein. “Represija nije dovoljna bez prevencije, koja može početi samo u školama.” prenosi Radiosarajevo.

