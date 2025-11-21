“Otvorićemo prelaz Rafa – ovo je uslov”

Netanyahu je za Telegram kanal Abu Ali Express rekao da će se to dogoditi uskoro.

Do sada je, na temelju sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze , Hamas predao Izraelu 20 živih talaca i 25 tijela ubijenih talaca.

Netanyahu je rekao da očekuje da će, kada se ponovno otvori prijelaz Rafah , Egipat dopustiti svim Palestincima koji žele ući na egipatski teritorij, izvijestio je The Times of Israel.

Palestinsko veleposlanstvo u Egiptu inzistira na ponovnom otvaranju prijelaza, koji je uglavnom zatvoren otkako su izraelske snage ušle u Rafah u svibnju 2024., kako bi se Palestincima koji žive u Egiptu omogućio povratak u Gazu.

Egipat je više puta najavio da će blokirati svako raseljavanje stanovnika Gaze.

