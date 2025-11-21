Svijet

“Otvorićemo prelaz Rafa – ovo je uslov”

Objavljeno prije 18 minuta

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je večeras da će Izrael ponovno otvoriti granični prijelaz Rafah na jugu Pojasa Gaze nakon što Hamas preda tijela još troje talaca iz Gaze.

Netanyahu je za Telegram kanal Abu Ali Express rekao da će se to dogoditi uskoro.

Do sada je, na temelju sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze , Hamas predao Izraelu 20 živih talaca i 25 tijela ubijenih talaca.

Netanyahu je rekao da očekuje da će, kada se ponovno otvori prijelaz Rafah , Egipat dopustiti svim Palestincima koji žele ući na egipatski teritorij, izvijestio je The Times of Israel.

Palestinsko veleposlanstvo u Egiptu inzistira na ponovnom otvaranju prijelaza, koji je uglavnom zatvoren otkako su izraelske snage ušle u Rafah u svibnju 2024., kako bi se Palestincima koji žive u Egiptu omogućio povratak u Gazu.

Egipat je više puta najavio da će blokirati svako raseljavanje stanovnika Gaze.


