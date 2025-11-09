Naglo porastao broj upada dronova širom Evrope: “Hibridni rat”

Od tada su mnogi dronovi nepoznatog porijekla poremetili letove i operacije u zračnom prostoru širom Evrope.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nazvala je ove incidente oblikom “hibridnog ratovanja”. Iako nije direktno optužila Rusiju za sve slučajeve, rekla je da je cilj Moskve “sijanje podjela u Evropi”.

U Belgiji su prošlog utorka aerodromi u Bruxellesu i Liegeu bili privremeno zatvoreni nakon što su uočeni dronovi. Zbog toga su letovi bili preusmjereni, a neki otkazani i narednog dana.

Belgijski ministar odbrane Theo Francken potvrdio je da se istražuju i opažanja dronova iznad vojne baze Kleine Brogel te još nekoliko vojnih objekata.

U Danskoj su dronovi u septembru poremetili promet na šest aerodroma, uključujući i Kopenhagen. Premijerka Mette Frederiksen opisala je događaj kao “hibridni napad” na državu.

Njemački aerodromi u Berlinu i Bremenu bili su zatvoreni zbog uočenih dronova, a lokalni mediji pišu da su slični letovi zabilježeni i iznad vojnih baza širom zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova savezne države Schleswig-Holstein istražuje sumnje na špijunažu i sabotažu.

Litvanija je krajem oktobra privremeno zatvorila aerodrom u Vilniusu i granične prijelaze s Bjelorusijom nakon što su u njen zračni prostor ušli objekti za koje se vjeruje da su baloni s helijem. NATO je ranije reagovao i na ulazak dva ruska vojna aviona u litvanski zračni prostor.

U Poljskoj je više od 20 ruskih dronova ušlo u zračni prostor zemlje u noći s 9. na 10. septembar. NATO je tada rasporedio borbene avione F-35 i F-16, helikoptere i sistem protivzračne odbrane Patriot. Krajem oktobra poljski MiG-29 presreo je ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora,pišu Vijesti

U Estoniji su tri ruska vojna aviona 19. septembra boravila u zračnom prostoru zemlje oko 12 minuta prije nego što su ih presreli italijanski borbeni avioni NATO-a.

Norveška je 6. oktobra obustavila slijetanja na aerodromu Oslo nakon prijave o dronu, dok je u Rumuniji istog mjeseca podignuto ratno zrakoplovstvo zbog drona koji je prešao granicu tokom ruskog napada na Ukrajinu.

U Španiji su 20. oktobra privremeno obustavljene zračne operacije na aerodromu Palma de Mallorca nakon uočenih dronova.

