Ovaj njemački grad je na listi najboljih turističkih destinacija svijeta za 2026. godinu

Objavljeno prije 1 sat

Frankfurt je među 62 najbolja turistička odredišta na svijetu za narednu godinu – kao jedini grad iz Njemačke – prema pisanju turističkog magazina Condé Nast Traveller.

 Frankfurt - Pexels

Na listu su dosojeli gradovi koji se ističu između ostalog inovacijama, kulturom i gostoprimstvom.

Frankfurt će 2026. biti svjetska prijestolnica dizajna, te autori britanskog luksuznog magazina pišu da je upravo tada savršeno vrijeme za posjetu. U planu je više od 200 događaja, piše dpa.

Frankfurt – nazvan evropski Manhattan zbog svoje panorame – nudi, kako se navodi, mnogo više od banaka i berze: “To je grad kontrasta sa iznenađujućim šarmom, metropola u kojoj se i dalje govori lokalni dijalekt, svjetski grad u džepnom formatu.”

Frankfurt je rodni grad Getea i mjesto gdje je nastala techno scena, kao i jedna od najboljih gastronomskih destinacija u Nemačkoj.

Među ostalim preporukama su Hongkong i Brisel – “često zanemareni evropski glavni grad”, kako stoji u opisu. Pominju se i grčko poluostrvo Peloponez i arhipelag Nova Kaledonija u Južnom Pacifiku, prenosi Radiosarajevo.


