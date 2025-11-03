Njemačka aktivira ratni plan: Vojska diže spremnost na najviši nivo – „Vrijeme nam ističe!“

„Iz vojne perspektive, ključno je da se procijeni čitava starosna grupa. Samo tada znamo ko je dostupan i koga bismo mogli pozvati u odbrambenoj situaciji, koju svakako želimo spriječiti“, izjavio je Brojer za medijsku grupu RND, u razgovoru objavljenom u ponedjeljak.

Novi Zakon o vojnoj službi trebalo bi da stupi na snagu 1. januara 2026. godine, a prema trenutnim planovima u početku predviđa dobrovoljno služenje vojnog roka. Ipak, Brojer upozorava da bi odgađanje procjena do trenutka kada kriza već izbije značilo „gubljenje dragocjenog vremena“.

„Niko danas ne može sa sigurnošću reći kako će izgledati bezbjednosne prijetnje u godinama koje dolaze“, istakao je general.

Ministar odbrane Boris Pistorijus podržava nacionalni program procjene svih mladića, smatrajući da je riječ o osnovnom koraku ka jačanju odbrambene spremnosti Njemačke.

Poslanici vladajuće koalicije predlažu da se u prvoj fazi regruti biraju lutrijom, a ukoliko se pokaže da nema dovoljno dobrovoljaca, razmatra se mogućnost uvođenja obavezne službe.

Ova rasprava dio je šireg procesa redefiniranja njemačke bezbjednosne politike, koji je započeo nakon izbijanja rata u Ukrajini i naglog pogoršanja odnosa s Rusijom, prenosi Novi.

