U izraelskim napadima u Gazi ubijeno 50 Palestinaca, Trump tvrdi da ništa neće ugroziti primirje

– Najmanje 50 ljudi je ubijeno, uključujući 22 djece i nekoliko žena, kao rezultat izraelskih napada koji traju od sinoć na Pojas Gaze – izjavio je za AFP Mahmoud Bassal, portparol agencije.

Oko 200 ljudi je ranjeno “u jasnom i flagrantnom kršenju sporazuma o prekidu vatre” – kazao je on, nazivajući situaciju u Gazi „katastrofalnom i zastrašujućom“.

To se desilo nakon što je izraelska vojska u srijedu izdala saopćenje u kome se navodi da je vojnik poginuo tokom borbi na jugu Gaze.

U međuvremenu, američki predsnik Donald Trump u srijedu je rekao da prekid vatre u Gazi uz američku podršku nije ugrožen nakon što je Izrael pokrenuo zračne napade u enklavi kao odgovor na ubitvo izraelskog vojnika.

– Koliko ja razumijem, ubili su izraelskog vojnika. Dakle, Izaelci uzvraćaju udarac i trebali bi uzvratiti. Kada se to dogodi, trebali bi uzvratiti udarac – izjavio je Trump novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

– Ništa neće ugroziti primirje. Morate shvatiti da je Hamas vrlo mali dio mira na Bliskom istoku i da se mora ponašati pristojno – rekao je Trump

Izraelska vojska nije odmah komentirala napade, koji su uslijedili nakon izjave ureda premijera Benjamina Netanyahua u kojoj se navodi da je naredio trenutne „snažne napade“.

Izraelski vojni zvaničnik naveo je da je Hamas prekršio primirje napadom na izraelske snage koje su bile stacionirane unutar takozvane ‘žute linije’, razmještaja dogovorene u primirju.

Sporazum o primirju koji su podržale SAD stupio je na snagu 10. oktobra, zaustavljajući dvogodišnji rat koji je započeo 7.oktobra 2023.

Obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.

– Ako su (Hamas) dobri, bit će sretni, a ako nisu dobri, bit će likvidirani, njihovi će životi biti prekinuti – rekao je Trump.

– Niko ne zna što se dogodilo s izraelskim vojnikom, ali kažu da je to bila snajperska vatra. I to je bila odmazda za to, i mislim da imaju pravo to učiniti – dodao je.

Hamas je negirao odgovornost za napad na izraelske snage u Rafahu, na jugu Gaze, i u saopćenju je naveo da ostaje predan sporazumu o prekidu vatre, prenosi Fena.

