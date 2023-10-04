Potvrđeno: Huti su ih oslobodili

„Ranije danas, 12 međunarodnih djelatnika UN-a, koji su bili među onima koji su prethodno bili zatočeni u kompleksu UN-a u Jemenu, napustili su Sanu letom Humanitarne zračne službe UN-a“, navodi se u izjavi glasnogovornika glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa .

Preostala tri zaposlenika sada se “mogu slobodno kretati ili putovati”, objavio je UN .

Među pritvorenima je bio i predstavnik UNICEF-a u Jemenu Peter Hawkins. Hutiji koje podržava Iran upali su prošlog vikenda u kompleks UN-a u glavnom gradu Sani, zarobivši 20 članova osoblja, uključujući 15 stranaca.

Petero jemenskih državljana pušteno je u nedjelju.

Ostali su morali ostati u kompleksu, ali su se “slobodno kretali” i mogli su kontaktirati svoje obitelji i relevantne UN-ove subjekte, rekla je organizacija.

Više od 50 pripadnika osoblja UN-a i dalje je proizvoljno pritvoreno od strane Hutija diljem Jemena, neke i po nekoliko godina.

Vođa Hutija Abdulmalik al-Houthi optužio je pritvoreno osoblje UN-a za umiješanost u izraelski napad u kolovozu u kojem je ubijen Hutijev premijer i gotovo polovica njegova kabineta.

UN je odbacio ovu tvrdnju.

