Kalas: Ukrajina ne smije poklanjati teritoriju, to bi bila opasna poruka

– Ukoliko samo tako prepustimo teritoriju, šaljemo opasnu poruku – da se korištenjem sile može doći do cilja – izjavila je Kallas novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU u Luksemburgu.

Ona je naglasila da je to „izuzetno opasno“ i podsjetila da međunarodno pravo postoji upravo kako bi se spriječile takve situacije i zaštitile države od prisilnih akata.

Njena reakcija dolazi nakon komentara američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je nedavno u emisiji Fox News Sunday sugerisao da bi Ukrajina trebala ustupiti dio teritorije Rusiji, jer će ona “ionako zadržati ono što je već zauzela”.

Trsmpov glavni izaslanik za pregovore, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), navodno je izvršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pristane na predaju regije Donbas kao dio dogovora o prekidu vatre.

Nakon susreta Zelenskog s evropskim liderima u Bijeloj kući prošlog petka, podrška evropskih čelnika nije izostala, iako su izjave bile pažljivo formulirane. Prema navodima izvora bliskih razgovorima, ukrajinska delegacija nije bila zadovoljna ishodom sastanka.

Kalas, bivša estonska premijerka, upozorila je da postoji razlika između stvarnog stanja na terenu i onoga što se međunarodno priznaje.

– Jedno je šta možete vojno povratiti, ali sasvim drugo šta međunarodno priznajete kao neotuđivi dio druge države – pojasnila je.

Podsjetila je i na iskustvo vlastite zemlje: „Dolazim iz države koja je bila pod ruskom okupacijom 50 godina. Ali nikada nismo priznali da je taj teritorij pripadao Rusiji.“

Facebook komentari